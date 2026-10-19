Pe scurt: O tânără din Copșa Mică a fost prinsă după ce ar fi păcălit o femeie în vârstă prin metoda accidentul. Polițiștii continuă cercetările.

O femeie în vârstă de 26 de ani, din Copșa Mică, a fost reținută de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sibiu în urma unei anchete privind o înșelăciune comisă prin metoda accidentul.

Potrivit IPJ Sibiu, tânăra este acuzată că, pe 15 octombrie 2026, ar fi indus în eroare o femeie în vârstă de 83 de ani, din Șelimbăr, convingând-o să îi dea bani sub pretextul unui accident suferit de o rudă.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, vârstnica a fost prejudiciată cu 4.000 de euro și 20.000 de lei.

Fapta a fost descoperită în urma investigațiilor polițiștilor, care au stabilit că victima a fost contactată telefonic și determinată să ofere o sumă de bani, crezând că ajută un membru al familiei implicat într-un accident rutier.

Acest tip de înșelăciune, cunoscut sub denumirea de metoda accidentul, vizează în special persoane vârstnice, exploatând vulnerabilitatea și dorința acestora de a-și ajuta rudele.

Pe 17 octombrie 2026, femeia suspectată a fost reținută pentru 24 de ore și încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu.

În ziua următoare, 18 octombrie 2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre un incendiu de amploare la Copșa Mică, localitatea de unde provine femeia cercetată pentru înșelăciune.

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