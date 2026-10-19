Pe scurt: Schimbările climatice amenință existența unor țări întregi. Află ce state ar putea dispărea și ce măsuri încearcă să ia pentru a-și salva viitorul.

Harta lumii ar putea suferi modificări majore în următorii 50 de ani, pe fondul schimbărilor climatice, conflictelor interne și tensiunilor geopolitice care pun sub semnul întrebării viitorul unor state.

Potrivit unui raport citat de Știrile Pro TV, mai multe țări ar putea ajunge să existe doar în cărțile de istorie, dacă actualele tendințe se mențin.

De-a lungul istoriei, granițele politice s-au schimbat frecvent, chiar dacă uneori par stabile. Exemple precum dispariția Imperiului Roman, destrămarea Uniunii Sovietice sau a Iugoslaviei arată că hărțile lumii pot fi rescrise rapid. În prezent, presiunile climatice și politice riscă să ducă la dispariția unor state întregi, în special a celor insulare sau cu teritorii vulnerabile.

Tuvalu, simbol al crizei climatice, riscă să fie înghițit de ocean

Tuvalu, o mică națiune din Pacific, a devenit un simbol al crizei climatice. Situată la o altitudine foarte redusă, țara este expusă riscului de inundații cauzate de maree înalte și furtuni. Apa sărată a început deja să contamineze rezervele de apă dulce și să afecteze solul agricol, punând în pericol siguranța alimentară și locuințele localnicilor.

Autoritățile din Tuvalu au încercat să găsească soluții inovatoare, precum păstrarea identității naționale în mediul digital, acorduri pentru migrația climatică și proiecte de protecție a zonelor de coastă. Cu toate acestea, implementarea acestor măsuri este dificilă, iar cea mai mare provocare rămâne păstrarea continuității națiunii chiar și în lipsa unui teritoriu sigur.

Maldive, Kiribati și Insulele Marshall, sub amenințarea dispariției teritoriale

Arhipelagul Maldive se confruntă cu probleme similare. Deși este promovat ca destinație turistică de vis, o mare parte din teritoriu se află la o altitudine foarte mică, ceea ce îl face vulnerabil la creșterea nivelului mării, inundații și infiltrarea apei sărate în sursele de apă dulce.

Economia Maldivelor, bazată pe turism, pescuit și plaje, ar putea fi grav afectată chiar dacă doar o parte din insule ar fi inundate sau infrastructura ar fi compromisă.

Kiribati, o altă națiune insulară din Pacific, se confruntă cu riscuri crescânde din cauza creșterii nivelului mării. Terenurile locuibile sunt înguste și joase, iar inundațiile devin tot mai frecvente. Autoritățile discută despre migrație și adaptare, însă mutarea unei întregi culturi implică pierderi profunde la nivel de tradiții, locuri sacre și stil de viață.

Insulele Marshall sunt amenințate de o combinație de factori: creșterea nivelului mării, valuri de furtună și lipsa terenurilor la altitudine. Comunitățile sunt construite pe fâșii înguste de pământ, unde oceanul poate traversa cartiere întregi în timpul mareelor extreme. Apa sărată distruge culturile agricole și rezervele de apă dulce, forțând familiile să se mute pe insule deja suprapopulate.

Aceste state insulare au contribuit foarte puțin la emisiile globale de gaze cu efect de seră, dar se numără printre cele mai afectate de consecințele schimbărilor climatice. Dispariția lor ar ridica întrebări juridice și morale fără precedent: ce se întâmplă cu o națiune atunci când teritoriul său devine nelocuibil?

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre amenințările globale care ar putea duce la dispariția omenirii până în 2100.

Comentarii