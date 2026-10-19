Pe scurt: Ceasurile se dau înapoi cu o oră în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, dar trenurile vor circula conform orarului stabilit. Află cum se adaptează transportul feroviar la noua oră.

România va trece la ora de iarnă începând cu data de 25 octombrie 2026, când ora 04:00 devine ora 03:00.

Potrivit AGERPRES, această schimbare la ora Europei Orientale nu va modifica mersul trenurilor aflat în vigoare, după cum a anunțat luni CFR Călători printr-un comunicat.

În noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, când ora oficială de vară se schimbă în ora oficială de iarnă, toate trenurile de călători care au ora de plecare din stațiile de formare după ora 04:00 vor pleca la orele prevăzute în Mersul Trenurilor, respectând ora Europei Orientale.

CFR Călători precizează că trenurile aflate deja în circulație după ora 04:00 (ora de vară) vor opri în stațiile din parcurs stabilite și vor staționa până la ora de plecare prevăzută în noul orar, adaptat la ora Europei Orientale.

De asemenea, trenurile care mai au de parcurs o distanță scurtă până la stația finală își vor continua mersul până la destinație, fără a fi afectate de schimbarea orei. Astfel, transportul feroviar de pasageri va funcționa fără modificări majore, iar călătorii nu trebuie să își facă griji privind programul trenurilor în noaptea trecerii la ora de iarnă.

CFR Călători subliniază că și în țările vecine cu România, trecerea de la ora de vară la ora oficială a Europei Orientale are loc în aceeași zi, 25 octombrie 2026. Prin urmare, trenurile internaționale vor circula între stațiile de frontieră conform orarului stabilit în Mersul Trenurilor, fără modificări cauzate de schimbarea orei.

Ora de iarnă este utilizată în România și în alte țări europene pentru a adapta programul de activități la lumina naturală a zilei, fiind introdusă anual în ultima duminică din octombrie. Schimbarea presupune ca ceasurile să fie date înapoi cu o oră, astfel încât ora 04:00 devine ora 03:00.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre momentul trecerii la ora de iarnă și necesitatea ajustării manuale a unor dispozitive.

Schimbarea orei nu afectează doar transportul feroviar, ci și alte domenii, însă autoritățile recomandă populației să verifice și să ajusteze manual ceasurile dispozitivelor care nu se actualizează automat, pentru a evita confuziile legate de programul zilnic.

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