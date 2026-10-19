Pe scurt: Un copil a avertizat online că va intra cu un cuțit într-o școală din Bistrița, dar nimeni nu a intervenit până la incident. Legea care permite adolescenților să ceară ajutor psihologic fără acordul părinților primește aviz favorabil.

Un copil a intrat cu un cuțit într-o școală din Bistrița, după ce anunțase public pe internet intenția de a comite un atac.

Potrivit postării Ruxandrei Cibu Deaconu, avertismentul copilului nu a atras atenția nimănui până când incidentul nu a devenit subiect de breaking news.

Ruxandra Cibu Deaconu atrage atenția că, în România, ajutorul pentru copii ajunge de cele mai multe ori abia după ce se întâmplă ceva grav. Această concluzie a reieșit din discuțiile purtate cu tineri, psihologi și consilieri școlari în cadrul dezbaterilor despre sănătatea mintală a adolescenților.

Un studiu recent realizat cu tineri din mediul rural arată că jumătate dintre aceștia trăiesc într-un stres constant, iar unul din 15 a avut gânduri suicidare. În prezent, un consilier școlar are în medie peste 750 de elevi în grijă, iar la elevii din sate ajung doar trei din zece consilieri.

În aceste condiții, un copil care are nevoie de sprijin trebuie, de cele mai multe ori, să se descurce singur, iar internetul devine uneori singurul loc unde se simte ascultat.

În acest context, Ruxandra Cibu Deaconu a inițiat o lege care permite tinerilor de la 16 ani să solicite singuri ajutor psihologic sau psihoterapeutic, fără a mai fi nevoie de semnătura părinților. Proiectul a primit aviz favorabil din partea Guvernului, iar Ministerul Sănătății a transmis că această măsură răspunde unei nevoi reale.

Totuși, în aceeași zi în care a avut loc incidentul din Bistrița, un senator a declarat în Comisia de sănătate că „pubertatea rezolvă singură problemele copiilor”, subliniind diferențele de abordare față de sănătatea mintală a adolescenților.

Ruxandra Cibu Deaconu precizează că această lege nu rezolvă toate problemele, dar reprezintă un pas important pentru ca un copil care cere ajutor să îl poată primi la timp, înainte ca situația să degenereze.

Ora de Sibiu a scris, în aprilie 2026, despre controalele efectuate de poliție în școli la Dumbrăveni, unde au fost folosiți câini dresați pentru verificări și sancțiuni.

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