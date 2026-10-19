Un lector universitar la Facultatea de Medicină din Sibiu a transformat poveștile scrise de fiica sa într-un proiect educațional prin care copiii învață despre bunătate, empatie, curaj, generozitate și perseverență. „Universul Calităților și al Defectelor” îmbină cărți, jocuri, desene animate și ateliere interactive, cu scopul de a contribui la dezvoltarea caracterului celor mici. Inițiativa a ajuns deja în mai multe școli din Sibiu, iar una dintre activitățile propuse îi ajută pe copii să fie apreciați nu doar pentru rezultatele școlare, ci și pentru calitățile lor.

Dan Orga-Dumitriu, medic internist, lector universitar și scriitor, a pornit în acest demers alături de fiica sa, Ruxandra, care a început să scrie povești încă din gimnaziu. Din cărțile acesteia s-a dezvoltat treptat un univers educațional destinat copiilor, părinților și profesorilor.

„Este un proiect de familie, tată-fiică. Ruxandra a scris cele două cărți, iar noi am fost împreună în multe proiecte din școli. În ultimul an, eu m-am ocupat mai mult de dezvoltarea acestui proiect. Universului Lumea Calităților și a Defectelor urmărește transformarea valorilor din simple cunoștințe în convingeri, iar apoi în caracter”, explică Dan Orga-Dumitriu.

De la poveștile unei adolescente la un univers educațional

Punctul de plecare au fost cărțile „Povestiri din suflet de copil” și „O călătorie în Lumea Calităților și a Defectelor”, transformând-o pe Ruxandra în cel mai tânăr autor român cu două cărți publicate la o editură din New York.

Volumul „O călătorie în Lumea Calităților și a Defectelor” abordează calitățile și defectele umane prin intermediul poveștilor și a ajuns să fie folosit de cadre didactice în activitățile cu elevii. Potrivit tatălui său, cartea a fost înscrisă la concursul național de creație literară „Tinere Condeie”, unde a obținut nota maximă. Ulterior, după carte a fost realizată și o piesă de teatru. În prezent, „Universul Calităților și al Defectelor” reunește povești, audiobookuri, jocuri, desene animate, personaje originale și materiale de lucru pentru școală și familie.

Inițiatorul spune că programul este fundamentat pe studii din psihologie, neuroștiințe, pedagogie și educație, care evidențiază importanța dezvoltării competențelor socio-emoționale încă din copilărie.

„Prin această varietate de materiale, povești, desene animate și jocuri, copiii integrează mult mai ușor tot ce ține de dezvoltarea caracterului. Mă refer la valori precum bunătatea, empatia, perseverența și integritatea, dar și la dezvoltarea capacității de colaborare și a discernământului moral. Copiii sunt provocați să reflecteze asupra propriilor alegeri”, spune Dan Orga-Dumitriu.

Ruxandra și Georgia, personaje inspirate din viața reală

Un element distinctiv al proiectului este faptul că personajele principale, Ruxandra și Georgia, sunt inspirate chiar din familia inițiatorului. Cele două fete au vârste diferite și reprezintă perspective distincte asupra lumii.

Georgia, în vârstă de cinci ani, descoperă totul cu spontaneitate și energie, pune întrebări și explorează lucrurile din jur. Ruxandra, la 12 ani în universul poveștilor, privește întâmplările cu mai mult discernământ și încearcă să înțeleagă semnificația lor.

Vârstele nu au fost alese întâmplător. Creatorul proiectului și-a dorit ca elevii să se poată identifica ușor cu cele două personaje și să recunoască în experiențele lor situații din propria viață. „Cele două fete nu sunt personaje inventate, ci sunt inspirate din viața reală. Când copiii află acest lucru, entuziasmul lor crește. Autenticitatea aceasta reduce distanța dintre erou și copil”, povestește Dan Orga-Dumitriu, amintind reacțiile elevilor care au participat la activități.

Mesajul central este că adevăratele superputeri nu sunt cele magice, ci valorile pe care copiii aleg să le pună în practică în fiecare zi. Bunătatea, curajul, prietenia și generozitatea devin astfel instrumente prin care cei mici pot înțelege mai bine relațiile cu ceilalți și propriile comportamente.

Pentru a face conceptele abstracte mai ușor de înțeles, proiectul folosește și personaje reprezentate prin păpuși, care personifică atât calități, precum bunătatea, cât și stări sau defecte, precum furia. În acest fel, copiii pot identifica mai ușor emoțiile și comportamentele despre care discută.

Copiii sunt apreciați și pentru calitățile lor, nu doar pentru note

Una dintre direcțiile importante ale proiectului este schimbarea modului în care elevii sunt încurajați și validați la școală. În opinia lui Dan Orga-Dumitriu, sistemul educațional pune accent în principal pe cunoștințe și rezultate academice, însă succesul pe termen lung depinde și de caracter, empatie, autocontrol și integritate.

Pornind de la această idee, a fost creat atelierul „Copiii calităților din România”. Activitatea le oferă cadrelor didactice materiale prin care pot identifica și recunoaște calitățile fiecărui elev, inclusiv ale celor care nu se remarcă prin rezultate deosebite la materiile școlare.

Fiecare clasă primește ilustrații care prezintă 16 calități, precum curajul și prietenia, însoțite de definiții și exemple adaptate vârstei copiilor. În cadrul activității, învățătoarea poate organiza un moment special, săptămânal, în care fiecare elev este apreciat pentru o calitate observată de-a lungul zilelor precedente.

„La fiecare copil, chiar și la cel mai slab din clasă din perspectiva rezultatelor școlare, un învățător poate observa o calitate: hărnicie, generozitate, perseverență sau ordine. Calități care de obicei nu sunt validate de sistemul de învățământ”, explică inițiatorul.

„Impactul a fost extraordinar”

Atelierele au fost aplicate, printre altele, la Școala Gimnazială „I. L. Caragiale” și la Școala Gimnazială „Regele Ferdinand” din Sibiu. Potrivit lui Dan Orga-Dumitriu, reacțiile copiilor au fost puternice, în special în cazul celor care nu se simțeau remarcați pentru performanțele școlare.

„Când s-au văzut validați pentru bunătate, hărnicie, ordine sau perseverență, impactul a fost extraordinar. Stima de sine a crescut, pentru că au simțit că învățătoarea îi observă și îi apreciază. În plus, copiii au început să fie mai atenți la calitățile celorlalți”, afirmă acesta.

Scopul nu este înlocuirea evaluării școlare, ci completarea ei cu o perspectivă care să țină cont și de felul în care copiii se raportează la ceilalți, își gestionează emoțiile și contribuie la comunitatea clasei.

Programul ajunge în școlile din Sibiu

În această săptămână, dedicată activităților din cadrul programului „Școala Altfel”, proiectul a fost implementat și la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu, prin inițiativa „Lumea Calităților și a Defectelor în școala mea”.

Programul se adresează elevilor din clasele pregătitoare până la clasa a IV-a. Fiecare copil primește gratuit o carte și semne de carte, iar învățătorii organizează ateliere cu ajutorul materialelor educaționale puse la dispoziție. În sălile de clasă sunt amplasate și postere dedicate unor calități, care rămân expuse timp de două săptămâni, după care sunt schimbate între clase.

Inițiativa este susținută de Asociația „Inspirație prin Educație”, înființată în septembrie, prin intermediul căreia au fost identificați oameni interesați să sprijine proiectul și accesul copiilor la resurse educaționale.

Deși programul se adresează în special învățământului primar, unele ateliere pot fi adaptate și pentru gimnaziu, până în clasa a VIII-a. Materialele sunt concepute astfel încât profesorii să poată integra activitățile în lucrul cu elevii, fără să fie nevoie să construiască de la zero întregul conținut.

„Este nevoie de aceste competențe socio-emoționale”

Dan Orga-Dumitriu spune că dezvoltarea caracterului devine tot mai importantă într-o lume în care rezultatele academice nu mai sunt suficiente pentru a garanta reușita pe termen lung.

„Este mare nevoie de aceste competențe socio-emoționale: autocunoașterea, autocontrolul, empatia și capacitatea de a lua decizii. Cu atât mai mult contează dezvoltarea caracterului, pentru că elevii de astăzi vor ajunge adulți într-un mediu profesional în care concurența va fi tot mai mare”, afirmă acesta.

În opinia sa, într-o perioadă în care inteligența artificială poate prelua tot mai multe sarcini, creativitatea, responsabilitatea, empatia și valorile personale rămân esențiale în formarea oamenilor.

Inițiatorul subliniază și rolul experiențelor practice în educație. Copiii nu învață doar atunci când li se explică ce înseamnă o anumită calitate, ci și atunci când participă la activități, observă modele, iau decizii și reflectează asupra consecințelor acestora.

Un proiect național pentru copiii care scriu

Planurile pentru dezvoltarea „Universului Calităților și al Defectelor” includ și o inițiativă dedicată elevilor pasionați de scris. Dan Orga-Dumitriu își propune să lanseze un program național prin care textele copiilor, de la clasa I până la clasa a VIII-a, să fie publicate gratuit într-o colecție intitulată „Povestiri din suflete de copii”, la Editura Universul Valorilor.

Proiectul își propune să le ofere o șansă de afirmare elevilor talentați care nu au avut până acum posibilitatea de a-și publica lucrările. Inițiatorul speră ca, pe parcursul anilor care vor urma, să poată fi realizate cel puțin 100 de volume și își dorește ca acestea să ajungă gratuit la copii, astfel încât accesul să nu depindă de posibilitățile financiare ale familiilor.

În paralel, sunt analizate și alte modalități de extindere a universului educațional, inclusiv prin jocuri și aplicații. O altă idee este realizarea unor jucării de pluș inspirate de calități precum generozitatea, prietenia și bunătatea, astfel încât cei mici să poată interacționa cu aceste concepte și în afara activităților de la școală.

Pentru Dan Orga-Dumitriu, proiectul a devenit mai mult decât o inițiativă educațională: este un demers personal, construit în jurul relației cu fiica sa și al dorinței de a-i ajuta pe copii să se descopere și să crească frumos. „Este un proiect în care mă regăsesc. Îl fac cu pasiune”, spune acesta.

Comentarii