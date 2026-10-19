Un tânăr din Sibiu a trimis 500 de CV-uri și a fost chemat la doar trei interviuri. De ce se angajează tot mai greu începătorii

În evidențele AJOFM Sibiu figurează 1.387 de șomeri sub 30 de ani. Tinerii spun că nu primesc o șansă, iar recrutorii spun că firmele preferă candidați cu experiență.

Sute de CV-uri trimise, luni întregi de căutări și, de multe ori, niciun răspuns din partea angajatorilor. Aceasta este experiența mai multor tineri din Sibiu care încearcă să își găsească un loc de muncă. Lipsa experienței profesionale este unul dintre principalele obstacole, iar reprezentanții firmelor de recrutare spun că oportunitățile pentru începători s-au redus. În același timp, angajatorii reclamă așteptările salariale și pregătirea insuficientă a unor candidați. Datele AJOFM Sibiu arată că aproape 1.400 de persoane sub 30 de ani se află în evidențele instituției ca șomeri.

Emanuel are 23 de ani, un master în business și o germană certificată la nivel C2, cel mai înalt prag care există. Timp de nouă luni, a trimis aproximativ 500 de aplicații: marketing, finanțe, bănci, posturi administrative de junior. A fost chemat la circa trei interviuri. La unul dintre ele a fost respins pentru că germana lui ar fi fost „insuficientă”.

În cele din urmă, a găsit un loc de muncă cu normă întreagă. Nu printr-o aplicație, ci printr-o recomandare.

Întrebat ce ar schimba la felul în care sunt angajați tinerii în Sibiu, răspunde: „Cererea obsesivă de experiență în domeniu. Nu toată lumea dorește să lucreze în call center și în cafenea.”

Povestea lui seamănă cu ale altor tineri cu care am vorbit. Am stat de vorbă cu tineri care își caută primul loc de muncă, cu două practicante, cu recrutori de la trei firme din Sibiu și am cerut date oficiale de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM). Tinerii intervievați spun că le-a fost greu să primească o șansă. Recrutorii spun că, în contextul economic actual, multe firme preferă candidați cu experiență. Între cele două perspective se află un cerc din care e greu să ieși: nu te angajează nimeni fără experiență, iar experiență nu ai cum să faci dacă nu te angajează nimeni.

Adelina și Alexandra, practicante la Atom HR.

Sute de aplicații, câteva interviuri și multă tăcere

Adelina are 31 de ani și a fost stewardesă timp de șapte ani. Acum e la master, în anul doi, și vrea să se reprofileze pe resurse umane. Visul ei: să recruteze, într-o zi, stewardese. Alexandra are 21 de ani și e în anul trei la Resurse Umane. Amândouă fac practică la Atom HR, o firmă de recrutare din Sibiu. Înainte să ajungă acolo, au trecut prin aceeași experiență.

„Toată lumea vrea să ai experiență. Este greu să vii cu experiență dacă abia ai terminat studiile și este puțin dezamăgitor să vezi că aplici peste tot și nu ești căutat. Sunt multe joburi disponibile, aplici, dar nu te caută nimeni.” De multe ori, nu vine nici măcar un răspuns de confirmare că CV-ul a fost văzut.

Alexandra a aplicat la patru-cinci posturi și a primit două răspunsuri, ambele cu aceeași formulă: „Ne pare rău, nu ai destulă experiență.” Adelina a trimis tot în jur de patru CV-uri. Singurul răspuns a venit de la un magazin de parfumuri din mall, pentru un post part-time. Experiență în vânzări are deja: a vândut parfumuri în avion.

Julia are 24 de ani și un master. A aplicat la peste 100 de posturi, în call center, publicitate, marketing, vânzări, imobiliare, și a ajuns la opt-zece interviuri. Monica, tot de 24 de ani, e în ultimul an de master și își caută de lucru de cel puțin două luni. A încercat ca bibliotecară, la stat, și pe tot felul de posturi în privat: 25–30 de aplicații, patru interviuri. Ana, 20 de ani, absolventă de liceu, a trimis 20–30 de aplicații până la primul job cu normă întreagă. Pentru ea, lipsa unui răspuns a fost tot o formă de refuz: „Am considerat respingere, ignorarea aplicării mele.”

Recrutorii știu cum se simte. Marian Mihai Bejinariu, care conduce firma Job Connect din 2007, își amintește cum, student la master, a aplicat pentru un post de vânzări la un concesionar auto și n-a primit niciodată vreun răspuns. Spune că e o mare dezamăgire pentru candidați să nu afle nimic după o aplicație sau după un interviu. Recunoaște însă și partea cealaltă: o directoare de resurse umane cu care a colaborat i-a spus deschis că lucrează cu 85 de firme de recrutare și nu are timp să răspundă la fiecare e-mail, ci doar celor care o interesează.

Citate motivaționale din holul Atom HR

La 5 dimineața, pe 1.200 de lei

Când ofertele vin, nu sunt întotdeauna ceea ce par. Julia a mers la un interviu pentru un post part-time de șase ore, la bufetul unui hotel:

„Orarul era ceva de groază, trebuia să vin de pe la 5 dimineața și eram plătită 1.200 de lei, ba chiar mi s-a spus că pot să îmi iau și un al doilea job ca să fac mai mulți bani.”

Monica a aplicat pentru un post de recepționeră la un hotel din Sibiu. La interviu, i s-a spus că 20 de zile va lucra în tura de noapte.

„Salariul nu a fost menționat, nu am putut pune nicio întrebare despre post și la final a dorit un răspuns pe loc, și atunci când am menționat că aș dori să mă mai gândesc, angajatorul a comentat de fostele mele joburi și de felul în care arăt.”

Emanuel a fost sunat des de case de jocuri de noroc, care ofereau un salariu motivant, dar unde munca nu corespundea cu ce căuta el. Ana a încercat o firmă de recrutare: „A fost complet inutilă. Trei discuții cu ei, pentru a «mă cunoaște», iar apoi m-au recomandat pentru un post cu cerința de expert contabil.” Ana nu are experiență în contabilitate. A refuzat și oferte, din cauza programului în ture și a salariului.

Ce își doresc tinerii intervievați? Unii vor un program de luni până vineri, de opt ore, cu weekenduri libere și fără ore peste program. Așteptările salariale diferă considerabil între tinerii intervievați:

Tânăr Vârstă, studii Salariu minim acceptat (net) Emanuel 23, master 7.500 lei Ana 20, liceu 5.000 lei Julia 24, master 3.500 lei Monica 24, master (în curs) 3.000 lei Adelina și Alexandra 31 și 21, practicante 3.000 lei

Flaviu Boerescu, de la firma de recrutare Recrut’Art, spune că tinerii refuză oferte cel mai des din cauza salariului și a regimului de muncă. „Probabil așteptările salariale ale tinerilor sunt mai mari decât ofertele angajatorilor, dar și în această zonă lucrurile au început să se alinieze în ultima perioadă”, spune el. Un al doilea punct de fricțiune este munca de acasă: tinerii o cer încă destul de des, în timp ce angajatorii îi vor înapoi la birou.

Virgil Aldea, care lucrează de 20 de ani în resurse umane și conduce Atom HR, spune că mulți tineri vin cu așteptări nerezonabile față de ce au învățat și față de ce știu să facă, raportat la ce se oferă în piață: „Nu e nerezonabil să cer, dar trebuie cumva să te aliniezi cu piața.”

Aproape un șomer din patru are sub 30 de ani

În evidențele AJOFM Sibiu figurează, la cea mai recentă dată disponibilă, 5.947 de șomeri. Dintre ei, 912 au sub 25 de ani, iar 475 au între 25 și 29 de ani. Adică 1.387 de tineri, aproximativ 23% din total.

Potrivit datelor AJOFM, dintre acești tineri, 417 au doar studii primare sau sunt fără studii, 364 au terminat gimnaziul, 416 liceul, 102 o școală profesională, iar 86 au studii superioare. În răspunsul trimis, agenția notează că mulți tineri o evită de rușine, din cauza ideii că „la șomaj merg doar cei care nu găsesc nimic”.

Indicator AJOFM Sibiu Sub 25 de ani 25–29 de ani Șomeri înregistrați (2026) 912 475 Angajați prin AJOFM în 2025 344 204 Angajați prin AJOFM, ian.–aug. 2026 234 104 Consiliați în 2025 901 533 Consiliați, ian.–aug. 2026 828 392

La angajări și consiliere, AJOFM raportează a doua categorie ca „25–30 de ani”. Întrebată care sunt principalele dificultăți ale tinerilor, agenția enumeră trei: lipsa experienței, așteptările nerealiste la primul loc de muncă și mobilitatea redusă.

Marian Mihai Bejinariu

„Caut candidați măcar cu un an experiență”

De ce nu le mai dau firmele o șansă începătorilor? Marian Bejinariu a trimis recent unui client vechi, despre care are „o părere foarte bună”, un candidat tânăr. Răspunsul a venit scurt:

„Și răspunsul este că nu am ce fac cu el, nu am ce să fac cu el. Da, caut candidați măcar cu un an experiență.” Domeniul de activitate nu avea importanță, povestește Bejinariu. S-a întrebat atunci cum ar putea un astfel de candidat să aibă vreodată un an de experiență, dacă nu primește o șansă: „Adică e evident că și el vrea să înceapă să lucreze undeva.”

Pentru angajator, explică Bejinariu, un om fără experiență e un pariu: „Cred că oricum e într-o mai mică sau mai mare măsură o loterie atunci când este angajat un om care nu are deloc experiență sau e la primul lui job.” Orice angajator și-ar dori, spune el, un candidat la început de carieră „care să știe să facă și jobul respectiv, să ceară foarte puțini bani și să livreze rezultate ca un om extrem de experimentat”.

Flaviu Boerescu leagă problema de economie. Pe fondul crizei și al scăderii activității industriale, angajatorii „preferă să angajeze persoane cu experiență în detrimentul tinerilor”. Iar schimbarea cea mai vizibilă din ultimii ani nu ține de cerințe, ci de numărul de uși deschise: au scăzut posturile pentru începători. „Aici este cea mai mare problemă”, spune el.

Virgil Aldea face calculul unui mic antreprenor:

„În momentul în care tu îți bagi doi oameni în birou care nu știu să facă nimic, tu trebuie să îți aloci timp și resurse (…), după care tu trebuie să le plătești lor un salariu, după care trebuie să le plătești lor taxe.” Fără un avantaj fiscal, spune el, alegerea e simplă: „Păi mai bine plătesc o mie de lei un senior și nu mai am bătaie de cap. Adică nu mai stau să pregătesc un tânăr.”

Concurența dintre firme face restul, spune el: nimeni nu mai vrea să riște să lupte pe piață cu oameni fără experiență.

Nici în companiile mari, cu bugete și programe de internship, lucrurile nu sunt simple. Anca Fârtat, colaborator extern al Atom HR, profesor asociat și formator, descrie mecanismul: firma decide să ia zece studenți și le dă un tutore, dar tutorele e deja lider de echipă, cu termene și sarcini. „Ei nu mai bugetează orele de învățare ale tutorelui, doar se așteaptă ca celălalt să învețe.”

Cercul se închide în situații concrete. Virgil Aldea a avut recent la interviu o tânără absolventă de inginerie care, din anul doi sau trei de facultate, a făcut internship la o companie mare din Sibiu. Acum internshipul se termină, dar ea nu va trece pe un post stabil. Recrutorii spun că nu pot vorbi în numele companiei, dar Aldea amintește că firmele din industria auto nu merg foarte bine.

O parte din echipa Atom HR

„Ei nu știu ce-i ăla eșec”

Dacă tinerii au o listă de reproșuri pentru angajatori, recrutorii au și ei una pentru tineri. Primul cuvânt pe care îl rostește Virgil Aldea este reziliența.

„Le lipsește o caracteristică, din punctul meu de vedere extrem de importantă, și cei mai mulți, cel puțin tinerii pe care eu i-am întâlnit, nu au calitatea asta. Reziliență. (…) Ei nu știu ce-i ăla eșec.” Teoria arată frumos, practica e alta, iar diferența, spune el, se simte în orice meserie: „Și din păcate, tinerii, când se lovesc de realitate și de provocările adevărate ale jobului, cedează mult prea ușor.”

Colegii lui și ceilalți recrutori adaugă alte explicații. Ximena Potopea, care face recrutare la Atom HR, spune că mulți tineri nu știu ce vor și la ce sunt buni, așa că trec de la o variantă la alta, convinși că vor avea mereu o a doua șansă. Consultantul HR Tiberiu Blaga pune o parte din vină pe sistemul școlar, care nu le-a oferit mentori, și pe rețelele sociale, unde succesul pare că vine peste noapte. Flaviu Boerescu spune că generația actuală e văzută de angajatori ca o sursă de riscuri, iar de la un începător firmele așteaptă mai degrabă „cei șapte ani de acasă” decât competențe, care „oricum se pot învăța”.

Există însă și voci care țin partea tinerilor. Anca Fârtat recunoaște că le lipsesc uneori reziliența și claritatea, dar spune că are „foarte mare încredere în ei”:

„Chiar cred că e o generație de la care putem învăța foarte multe lucruri. (…) Ei caută sens. Dar dacă tu cauți sens și primești sens în ceea ce faci, cu siguranță o să treci munții.”

Flaviu Boerescu

Cine dă prima șansă?

Recrutorii și tinerii intervievați propun soluții diferite.

Virgil Aldea are o propunere concretă pentru autorități: firmele care iau tineri în internship să nu plătească contribuții pentru ei. „Uite, timp de 6 luni tu iei doi tineri, le plătești doar salariul cât vrei tu. Poate să fie minimul pe economie, dar nu plătești contribuții. În secunda doi cred că 50 la sută, cel puțin din tineri, ar avea un job.” Spune că, acum câțiva ani, a angajat un tânăr și, când a depus dosarul pentru sprijinul de la stat, i s-a spus că nu sunt fonduri.

Flaviu Boerescu le cere ambelor tabere să facă un pas. Tinerii ar trebui să aibă așteptări mai realiste. Angajatorii ar trebui să fie mai flexibili, să-și adapteze ofertele la noua generație și „să găsească metode de a integra calitățile noii generații la locul de muncă”.

Tinerii intervievați cer, în primul rând, să fie lăsați să încerce. Emanuel vrea ca fiecare firmă să-și bugeteze resursele astfel încât să poată angaja un junior ieșit direct de pe băncile școlii. Julia vrea ca angajatorii să se gândească „că sunt oameni pe care ei trebuie să îi formeze și să îi învețe” și să ofere „un minim de respect privind salariul și orele de muncă”. Monica are deja planul:

„Aș angaja și tinerii fără experiență și aș profita de perioada de probă ca să îi las să învețe procedurile sau ce cerințe am, iar dacă la finalul perioadei de probă nu văd nicio schimbare, atunci aș căuta pe altcineva.”

Adelina și Alexandra au găsit deja pe cineva care face exact asta. La Atom HR, unde Virgil Aldea spune că aproape toți colegii au intrat „fără să aibă habar de HR”, cele două împart pliante, scriu anunțuri și se pregătesc să posteze pe TikTok. Una dintre ele spune:

„Eu sunt foarte fericită că am oportunitatea asta să fac practică aici și că, în sfârșit, am dat de cineva care m-a acceptat așa, fără nicio experiență. (…) Absolut orice experiență cred că e foarte importantă. Și cum nu mi s-a oferit în altă parte, ocazia e minunată.”

Pentru ele, cercul s-a rupt. Pentru cei aproape 1.400 de tineri din evidențele AJOFM și pentru cei care își caută de lucru fără să treacă pe la agenție, întrebarea rămâne aceeași pe care o pune Marian Bejinariu: „Cum poți să ai experiență când ești la început de drum? Evident că e nevoie ca un angajator să îți dea o șansă.”

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