O ursoaică cu doi pui a hoinărit, duminică seara, pe străzile din municipiul Mediaș. Unul dintre urși a fost lovit de un tren.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Ursoaică cu doi pui pe străzile din Mediaș: unul a fost lovit de tren — VIDEO

Animalele au fost zărite duminică seara, aproape de miezul nopții, pe o stradă din oraș. Autoritățile au intervenit pentru a le alunga în pădure.

„În data de 18 octombrie a.c., în jurul orei 23:15, în urma unui apel primit prin SNUAU 112, prin care a fost semnalată prezența unei ursoaice însoțite de doi pui, pe strada Memorandist D. Roman din municipiul Mediaș, un echipaj de poliție a fost direcționat de urgență la fața locului, în vederea asigurării siguranței cetățenilor. Polițiștii au identificat animalele, care au fost ulterior îndepărtate în zona împădurită din extravilanul localității Brateiu”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma verificărilor efectuate însă, s-a stabilit că unul dintre puii de urs fusese lovit de un tren, pe calea ferată. În acest context, la fața locului s-au prezentat reprezentanți ai ocolului silvic, în vederea ridicării animalului.

„Pentru siguranța cetățenilor, recomandăm ca, în cazul observării unui animal sălbatic în apropierea zonelor locuite, să fie apelat numărul unic de urgență 112”, au adăugat reprezentanții IPJ Sibiu.

De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu se apropie de animal, să nu încerce să intervină și să nu îl filmeze sau fotografieze, întrucât astfel de acțiuni le pot pune în pericol propria siguranță.

Comentarii