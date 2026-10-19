Pe scurt: În doar 48 de ore, patru șoferi au fost prinși băuți la volan în Sibiu, unul dintre ei provocând și un accident. Vezi unde au avut loc controalele.

În perioada 17-18 octombrie, polițiștii din județul Sibiu au depistat patru șoferi care conduceau sub influența alcoolului, potrivit IPJ Sibiu.

Toți au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au indicat valori peste limita legală. În toate cazurile au fost deschise dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului.

Primul caz a fost înregistrat sâmbătă, 17 octombrie, în jurul orei 21:30, în localitatea Rășinari. Un tânăr de 22 de ani, din Prislop, a fost oprit pe strada Emil Cioran. Testarea alcoolscopică a arătat o valoare de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Duminică, 18 octombrie, la ora 20

Duminică, 18 octombrie, la ora 20:50, în municipiul Sibiu, pe bulevardul Mihai Viteazul, polițiștii au depistat un bărbat de 38 de ani, din Cisnădie, care avea o alcoolemie de 0,96 mg/l. Și acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Tot pe 18 octombrie, în jurul orei 18:00, la intersecția Șoseaua Alba Iulia cu Aleea Pajiștei, un bărbat de 36 de ani, din județul Vâlcea, a pierdut controlul volanului și a lovit o mașină oprită la semafor. Accidentul s-a soldat cu pagube materiale. Testarea cu aparatul etilotest a indicat 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Al patrulea caz a fost înregistrat tot duminică, la ora 09:15, pe DN 1, în afara localității Veștem. Un bărbat de 58 de ani, din județul Covasna, a fost depistat cu o alcoolemie de 0,42 mg/l. Și în acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Toți cei patru șoferi sunt cercetați penal, iar polițiștii sibieni atrag atenția asupra riscurilor la care se expun cei care urcă la volan după ce au consumat alcool. În ultima perioadă, astfel de cazuri au fost tot mai frecvente pe drumurile din județ. Ora de Sibiu a scris, în 12 octombrie 2026, despre doi șoferi băuți, prinși în aceeași zi în județul Sibiu.

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