Pe scurt: Vremea se schimbă radical în România: temperaturi ridicate la început, apoi răcire și ploi abundente în mai multe regiuni.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 19 octombrie – 1 noiembrie 2026, anunțând schimbări majore de temperatură și episoade cu ploi însemnate cantitativ în mai multe regiuni ale țării, potrivit Mediafax.

În Banat, temperaturile maxime cresc de la o medie de 18 grade luni, 19 octombrie 2026, până la 24 de grade miercuri, 21 octombrie 2026. Ulterior, vremea se răcește semnificativ, cu maxime ce scad la 16 grade vineri, 23 octombrie. Între 24 și 28 octombrie, media maximelor variază între 17 și 20 de grade, apoi scade din nou spre 16 grade la finalul intervalului. Temperaturile minime coboară la 6 grade marți, 20 octombrie, cresc la 12-13 grade joi, 22 octombrie, apoi scad din nou spre 7 grade sâmbătă, 24 octombrie. Probabilitatea de ploaie crește între 21 și 27 octombrie.

În Crișana, maximele urcă de la 16 grade luni la 25 de grade miercuri, apoi scad brusc la 15 grade vineri. Media maximelor rămâne între 16 și 20 de grade până la finalul intervalului, cu un vârf estimat pentru 28 octombrie. Minimele scad la 6 grade marți, apoi cresc la 11 grade în 22-23 octombrie, menținându-se în jurul a 7 grade în a doua săptămână. Ploile sunt mai probabile între 21 și 27 octombrie, cu cantități semnificative la mijlocul perioadei.

În Transilvania, maximele ating 21 de grade miercuri, urmate de o răcire la 15 grade vineri. Între 24 și 28 octombrie, temperaturile cresc ușor, apoi scad la 14 grade la final. Minimele coboară la 6 grade miercuri, cresc la 9 grade vineri, apoi scad treptat spre 3 grade la sfârșitul celei de-a doua săptămâni. Ploile apar la începutul intervalului și între 22-27 octombrie, cu precipitații local însemnate.

În Maramureș, maximele cresc de la 16 grade luni la 22 de grade miercuri, apoi scad la 13 grade vineri. Ulterior, valorile maxime variază între 15 și 19 grade, cu un vârf pe 28 octombrie. Minimele se mențin la 7 grade între 19-21 octombrie, cresc la 10 grade vineri, apoi scad spre 4 grade la finalul intervalului. Probabilitatea de ploaie este ridicată între 21 și 27 octombrie, cu posibile cantități mari la mijlocul perioadei.

În Moldova, maximele cresc la începutul săptămânii până la 19 grade și se mențin până pe 27 octombrie, apoi scad treptat la 15 grade la final. Minimele coboară la 10 grade marți, cresc la 12 grade între 21-24 octombrie, apoi scad la 8 grade spre final. Ploile, local însemnate, apar la începutul intervalului și din nou în 22-24 octombrie.

În Dobrogea, maximele ajung la 20 de grade miercuri, se mențin la 19 grade între 22-27 octombrie, apoi scad la 15 grade la final. Minimele coboară la 10 grade marți, rămân la 11 grade până pe 28 octombrie, apoi scad la 8 grade pe 1 noiembrie. Ploile apar la începutul intervalului și la finalul primei săptămâni și începutul celei de-a doua.

În Muntenia, maximele urcă la 22 de grade miercuri, apoi scad la 18 grade vineri. Între 24-29 octombrie, temperaturile rămân stabile, apoi scad la 15 grade la final. Minimele coboară la 8 grade miercuri, cresc la 10 grade vineri, apoi scad treptat la 6 grade spre final. Ploile sunt prezente în primele zile și între 22-27 octombrie, cu posibile cantități însemnate.

În Oltenia, răcirea accentuată se produce vineri, când maximele scad la 16 grade. Până pe 29 octombrie, maximele rămân la 18-19 grade, apoi scad la 16 grade la final. Minimele coboară la 7 grade marți, cresc la 11 grade vineri, apoi scad la 8 grade și, spre final, la 6 grade. Probabilitatea de ploaie crește după 21 octombrie, cu cantități însemnate în 24-25 octombrie.

La munte, maximele cresc de la 9 grade la 14 grade miercuri, apoi scad la 8 grade vineri. Până la final, maximele variază între 8 și 12 grade, cu un vârf pe 28 octombrie. Minimele cresc la 6 grade joi, apoi scad la 3 grade între 24-26 octombrie și la 1 grad pe 1 noiembrie. Probabilitatea de precipitații rămâne ridicată până pe 28 octombrie, apoi scade.

Ora de Sibiu a scris, în 2 octombrie 2026, despre prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni, când erau anunțate temperaturi peste media sezonului în vest și sud-vest.

Estimarea ANM acoperă perioada 19 octombrie – 1 noiembrie 2026 și indică o alternanță între episoade de încălzire și răciri bruște, cu ploi însemnate cantitativ în special în intervalul 21-27 octombrie, în majoritatea regiunilor țării.

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