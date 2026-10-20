UPDATE ora 19:31: Polițiștii rutieri au stabilit că un bărbat de 41 de ani, din județul Argeș, a intrat cu autoutilitara în remorca ansamblului TIR condus în fața sa de un bărbat de 48 de ani, din județul Alba, la kilometrul 239 al autostrăzii A1, precizează IPJ Sibiu.

„În urma coliziunii, bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate”, transmite IPJ Sibiu.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

„În acest moment traficul rutier este îngreunat desfășurându-se doar pe banda 2 de circulație”, precizează IPJ Sibiu.

UPDATE, ora 18:57: Bărbatul a răspuns manevrelor de resuscitare și este transportat la UPU Sibiu pentru îngrijiri de specialitate, confirmă ISU Sibiu.

„La fața locului a fost evaluat medical încă un bărbat, acesta a refuzat transportul la spital”, precizează ISU Sibiu.

UPDATE ora 18:23 – În acest moment, traficul rutier este complet blocat pe sensul Sibiu–Valcea.

UPDATE ora 18:20 – Bărbatul încarcerat a fost extras dinte fiarele contorsionate. Acesta este inconștient și se află în stop cardio-respirator, echipajele medicale efectuând manevre de resuscitare.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Un accident rutier în care sunt implicate două vehicule a avut loc marți seară pe autostrada A1, până la ieșirea spre Cisnădie, pe sensul de mers către Boița. O persoană a rămas încarcerată.

La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere.

„Din primele informații, în accident sunt implicate două vehicule, iar o persoană este încarcerată. În acest moment se lucrează pentru descarcerarea victimei. Misiunea este în desfășurare”, a transmis ISU Sibiu.

Revenim cu detalii!

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