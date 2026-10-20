Pe scurt: Un localnic din Cisnădie a ajuns în vizorul poliției după ce a lovit o mașină cu motocicleta, deși nu avea permis și circula cu plăcuțele retrase.

Un tânăr de 23 de ani din Cisnădie a fost depistat de polițiști conducând un motociclu fără permis de conducere și cu plăcuțele de înmatriculare retrase, după ce a fost implicat într-un accident rutier minor.

Incidentul a avut loc duminică, 18 octombrie 2026, în jurul orei 12:15, la intersecția străzilor Teilor cu Florilor din Cisnădie.

Conform IPJ Sibiu, tânărul nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul din fața sa, s-a dezechilibrat și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 55 de ani, tot din Cisnădie. Din fericire, evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime.

Acest caz vine la doar câteva zile după ce un alt bărbat din Cisnădie a fost prins pe Coposu cu mopedul fără numere și fără permis, semnalând o creștere a cazurilor de conducere fără acte legale în zonă. Ora de Sibiu a scris, în 14 octombrie 2026, despre un caz similar în Cisnădie.

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