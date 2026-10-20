Un copil de 8 ani a fost lovit de o mașină la Șura Mică după ce a trecut strada prin loc nepermis. El a fost dus la spital.

La fața locului au intervenit un echipaj SMURD și polițiștii rutieri. „Un echipaj SMURD a intervenit de urgență în localitatea Șura Mică pentru a acorda asistență medicală la un accident rutier. Un minor a fost acroșat de o mașină, acesta este transportat la CPU Luther întrucât a suferit un traumatism la picior”, a transmis ISU Sibiu.

Potrivit polițiștilor, copilul a traversat strada printr-un loc nepermis, fără să se asigure.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că un minor în vârstă de 8 ani, domiciliat în localitatea Șura Mică, ar fi traversat drumul prin loc nepermis, fără să se asigure, și a fost acroșat de un autoturism condus spre localitatea Ocna Sibiului de către un bărbat în vârstă de 63 de ani, domiciliat în localitatea Șura Mică”, transmite IPJ Sibiu.

În urma accidentului rutier, copilul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

Traficul se desfășoară fără probleme deosebite.

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