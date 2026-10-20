Florin Cotora, fostul portar al echipei Inter Sibiu, a murit luni, 19 octombrie, la vârsta de 53 de ani, din cauza unui stop cardio-respirator.

Potrivit reprezentanților Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, decesul a survenit în urma unui stop cardiorespirator. Fostul fotbalist fusese internat în unitatea medicală în data de 10 octombrie. „A fost internat în data de 10 octombrie. A decedat în urma unui stop cardio-respirator”, au transmis reprezentanții spitalului.

Dispariția lui Florin Cotora a provocat tristețe în lumea fotbalului sibian, unde acesta era cunoscut pentru activitatea sa la Inter Sibiu, echipă pentru care a evoluat în anii ’90.

Florin Cotora a jucat în prima ligă a fotbalului românesc

Născut la Sibiu, pe 12 decembrie 1972, Florin Cotora și-a construit o bună parte din cariera sportivă la Inter Sibiu. Fostul portar a debutat în Divizia A pe 25 august 1991, într-un meci disputat în deplasare împotriva formației Electroputere Craiova, încheiat la egalitate, scor 1-1.

De-a lungul carierei, acesta a mai apărat pentru Minaur Zlatna și Apulum Alba Iulia. În 2002, Cotora a ajuns la formația din Alba Iulia, alături de care a contribuit la promovarea în prima ligă.

Potrivit statisticilor RomanianSoccer, fostul portar a adunat 55 de apariții în Divizia A și 131 de meciuri în Divizia B.

Vestea morții sale a fost anunțată de un apropiat

Moartea lui Florin Cotora a fost făcută publică printr-un mesaj emoționant postat pe Facebook de un prieten apropiat. Dispariția sa, la doar 53 de ani, marchează pierderea unui fost jucător care a făcut parte din fotbalul sibian într-o perioadă importantă pentru Inter Sibiu.

Fostul portar va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut și a suporterilor care au urmărit parcursul echipei sibiene în fotbalul românesc.

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