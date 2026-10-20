Backyard pregătește o noapte de Halloween cum rar vezi la Sibiu: atmosferă de film și Pado & Belu la platane!

Monștri, personaje desprinse din filmele de groază, costume extravagante și muzică până dimineața. Backyard pregătește pentru sâmbătă, 24 octombrie, o petrecere spectaculoasă de Halloween, cu Pado&Belu și Sebastian la pupitru. Evenimentul „Backyard X: House of Horrors” începe la ora 22:00, iar participanții sunt invitați să intre în atmosfera unei nopți în care imaginația nu are limite. Cei mai curajoși își pot pune creativitatea la încercare într-un concurs de costume.

Pentru această ediție, Backyard schimbă complet atmosfera obișnuită a petrecerilor sale. Decorul vizual al evenimentului este inspirat din universul filmelor horror, cu o creatură misterioasă, gheare uriașe și o lună roșie care domină afișele de promovare.

Organizatorii au ales și o prezentare pe măsură, menită să stârnească imaginația celor care vor să petreacă Halloween-ul într-un mod diferit.

„Ceva te urmărește din spatele copacilor. Este acolo de ceva vreme. Speram să nu observi. Pe 24 octombrie, nu ne mai prefacem că nu există”, este mesajul prin care Backyard își invită publicul la eveniment.

Pado&Belu și Sebastian dau tonul distracției

Muzica va fi asigurată de Pado&Belu și Sebastian, care vor mixa în cadrul petrecerii de Halloween. Cei trei DJ sunt protagoniștii unei nopți în care ritmurile muzicii electronice se vor îmbina cu atmosfera misterioasă propusă de organizatori.

Evenimentul începe la ora 22:00 și este programat să continue până duminică dimineața, la ora 05:00. Inclusiv prezentarea artiștilor păstrează tema horror a petrecerii.

„Îi vei auzi înainte să îi vezi. Iar odată ce începe muzica, orice ai face, nu te uita în spatele tău”, transmit organizatorii.

Concurs de costume. Participanții sunt provocați să fie cât mai creativi

Una dintre atracțiile serii va fi concursul de costume, în care participanții sunt încurajați să vină cu deghizări cât mai spectaculoase, neobișnuite sau înfricoșătoare.

Organizatorii își doresc mai mult decât câteva accesorii de Halloween. Provocarea este ca participanții să creeze personaje care să atragă toate privirile și să îi surprindă chiar și pe prietenii lor.

„O pereche de coarne de diavol de anul trecut nu înseamnă un costum. Vrem ceva tulburător, nebunesc, frumos, dar și complet ieșit din comun. Vrem ca prietenii voștri să se întrebe ce naiba purtați”, este mesajul lansat de Backyard.

Costumele nu sunt însă obligatorii pentru participarea la petrecere. Organizatorii au clarificat acest aspect după anunțul inițial. Cei care vor să danseze și să se distreze pot veni și fără costum. Deghizarea este necesară doar pentru cei care doresc să participe la concurs.

Cât costă biletele pentru petrecerea de Halloween

Biletele pentru „Backyard X: House of Horrors” sunt disponibile online, prin platforma LiveTickets.

În prezent, categoria 1st Shot Wave costă 51 de lei, iar biletul permite accesul până la ora 23:00.

Cei care preferă să cumpere biletul direct în seara evenimentului vor plăti 70 de lei, în cadrul categoriei 2nd Shot Wave, disponibilă exclusiv la intrare.

Biletele pot fi cumpărate de aici: BACKYARD X: HOUSE OF HORRORS – LiveTickets.

Rezervările se fac telefonic

Petrecerea are loc sâmbătă, 24 octombrie 2026, de la ora 22:00, la The Home of Backyard, și este programată să se încheie duminică, la ora 05:00.

Pentru rezervări, organizatorii pun la dispoziție numărul de telefon 0743 272 597. Accesul este permis doar persoanelor de peste 18 ani, iar prezentarea unui act de identitate valabil este obligatorie.

Cu Pado&Belu și Sebastian la pupitru, un concurs de costume și o atmosferă inspirată din filmele de groază, Backyard pregătește o noapte de Halloween în care distracția va ține până dimineața.

Iar organizatorii au și un ultim avertisment, spus, desigur, în spiritul evenimentului.

„Dacă auzi pe cineva strigându-te pe nume din afara locației… nu, n-ai auzit nimic.”

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