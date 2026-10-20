Pe scurt: Osteoporoza poate evolua fără simptome, dar riscul de fracturi crește odată cu vârsta. Află ce recomandă specialiștii sibieni pentru prevenție și diagnostic precoce.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu atrage atenția, cu ocazia Zilei Mondiale a Osteoporozei marcată marți, 20 octombrie 2026, asupra importanței prevenirii, depistării precoce și gestionării corecte a acestei afecțiuni.

Osteoporoza este caracterizată prin scăderea densității și rezistenței osoase, ceea ce crește riscul de fracturi și poate afecta semnificativ calitatea vieții, potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Osteoporoza este adesea numită „boala tăcută”, deoarece poate evolua fără simptome evidente până la apariția unei fracturi.

Din acest motiv, informarea populației, identificarea factorilor de risc și accesul la evaluare medicală sunt considerate esențiale pentru reducerea complicațiilor și menținerea unei vieți active, indiferent de vârstă.

Managerul spitalului, jr. Robert Fotache, a subliniat că „sănătatea comunității înseamnă nu doar tratarea bolilor, ci și prevenirea lor prin informare, responsabilitate și acces la servicii medicale. Osteoporoza este o afecțiune care poate avea consecințe importante asupra independenței și calității vieții pacienților, în special în cazul persoanelor vârstnice.

Prin transmiterea unor informații corecte și prin încurajarea controalelor medicale, ne dorim să contribuim la creșterea gradului de conștientizare și la adoptarea unor măsuri care să reducă riscul de fracturi și complicații.”

Directorul medical al spitalului, dr. Dragoș Popescu, a evidențiat rolul evaluării medicale și al identificării timpurii a persoanelor cu risc:

„Osteoporoza trebuie privită ca o problemă importantă de sănătate, care necesită atenție, evaluare și intervenție adecvată. Riscul este mai ridicat în cazul persoanelor vârstnice, al femeilor după menopauză și al celor care prezintă anumiți factori de risc, precum antecedentele de fracturi, anumite afecțiuni cronice sau utilizarea îndelungată a unor medicamente. Diagnosticul stabilit la timp și tratamentul recomandat de medic pot contribui la reducerea riscului de fracturi și la păstrarea mobilității și a autonomiei pacienților.”

Laurențiu Ghinoiu, directorul de îngrijiri medicale, a atras atenția asupra importanței îngrijirilor, a mobilizării în siguranță și a prevenirii căderilor:

„Prevenirea complicațiilor osteoporozei presupune o abordare care include atât recomandările medicale, cât și măsurile de îngrijire și siguranță. Prevenirea căderilor, menținerea mobilității în condiții de siguranță, respectarea indicațiilor terapeutice și educația pentru sănătate sunt elemente importante pentru protejarea pacienților. În special în cazul persoanelor vârstnice, o cădere poate avea consecințe serioase, iar măsurile simple de prevenție pot face o diferență semnificativă.”

Specialiștii recomandă măsuri concrete pentru prevenirea osteoporozei

Specialiștii sibieni recomandă adoptarea unui stil de viață sănătos și acordarea unei atenții sporite factorilor care influențează sănătatea sistemului osos. Printre măsurile importante se numără: asigurarea unui aport adecvat de calciu și vitamina D, practicarea regulată a activității fizice adaptate vârstei și stării de sănătate, evitarea fumatului și limitarea consumului de alcool, evaluarea medicală periodică pentru persoanele cu factori de risc, efectuarea investigațiilor recomandate de medic pentru evaluarea densității minerale osoase, respectarea tratamentului prescris și adoptarea măsurilor de prevenire a căderilor.

Prevenția începe cu informarea corectă, dar continuă prin alegeri zilnice și colaborarea dintre pacient și echipa medicală.

Persoanele care prezintă factori de risc sunt încurajate să solicite un consult medical pentru stabilirea conduitei potrivite, în funcție de istoricul și particularitățile fiecărui caz.

Prin marcarea Zilei Mondiale a Osteoporozei, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu se alătură demersurilor de conștientizare a acestei afecțiuni și de promovare a prevenției, subliniind că sănătatea oaselor este esențială pentru mobilitate, independență și o bună calitate a vieții.

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