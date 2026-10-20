Pe scurt:
Trei bărbați din Brașov au fost opriți de polițiști la Porumbacu de Jos cu 570 de metri de plase de pescuit interzise. Plasele au fost confiscate, iar ancheta continuă.
Polițiștii Secției nr. 4 de Poliție Rurală Porumbacu de Jos au oprit pentru control, luni, 19 octombrie 2026, în jurul orei 22:15, un autoturism care circula pe barajul Scoreiu-Colun.
În mașină se aflau trei bărbați din județul Brașov, cu vârste de 50, 34 și 23 de ani, potrivit IPJ Sibiu.
În urma verificărilor, polițiștii au descoperit în portbagaj mai mulți saci care conțineau plase de pescuit de tip setcă, a căror deținere este interzisă prin lege. În total, au fost identificate 11 plase, cu o lungime cumulată de aproximativ 570 de metri.
Toate plasele au fost ridicate de polițiști pentru continuarea cercetărilor
Toate plasele au fost ridicate de polițiști pentru continuarea cercetărilor. Potrivit legislației în vigoare, deținerea sau folosirea la pescuit a uneltelor de tip setcă fără autorizație reprezintă o infracțiune.
În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru deținerea sau folosirea la pescuit de către persoane neautorizate a uneltelor interzise.
IPJ Sibiu reamintește că folosirea plaselor de tip setcă fără autorizație poate duce la sancțiuni penale și confiscarea uneltelor, fiind o măsură menită să protejeze fauna acvatică și echilibrul ecosistemelor locale.
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