Pe scurt: Brânzeturi, mezeluri, miere și dulceață direct de la producători îi așteaptă pe sibieni la Bastionul Soldisch, cu demonstrații culinare și degustări gratuite.

A doua ediție a Pieței Produselor Montane va avea loc la Sibiu, la Bastionul Soldisch (Str. Bastionului nr. 6), în perioada 24–25 octombrie 2026, între orele 10:00 și 18:00.

Potrivit Muzeului Astra, evenimentul reunește 24 de producători din 11 județe, care vor oferi peste 200 de produse certificate la nivel european.

Vizitatorii vor putea descoperi brânzeturi tradiționale, mezeluri preparate artizanal, miere pură, dulceață din fructe de pădure și siropuri naturale, toate provenite direct de la producătorii din zonele montane. Toate produsele fac parte din schema de calitate europeană „produs montan”, garantând autenticitatea și calitatea acestora.

Demonstrații culinare și întâlniri cu producătorii locali

Evenimentul include demonstrații culinare live, susținute de bucătari din Bistrița-Năsăud, Harghita și Sibiu, care vor găti rețete tradiționale în fața publicului. Participanții vor avea ocazia să afle poveștile din spatele fiecărui preparat și să susțină micii producători locali.

Deschiderea oficială a Pieței Produselor Montane este programată pentru sâmbătă, 24 octombrie 2026, la ora 11:00. Intrarea este liberă pe tot parcursul evenimentului.

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