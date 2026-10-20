Pe scurt: Șoferii din Sibiu vor trebui să ocolească Calea Șurii Mari timp de câteva nopți, din cauza lucrărilor de asfaltare. Vezi ce străzi vor fi afectate și cum se va circula.

Primăria Sibiu a anunțat că traficul rutier pe Calea Șurii Mari va fi închis pe timpul nopții, pentru turnarea ultimului strat de asfalt pe carosabil.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, lucrările vor avea loc în maxim 6 nopți din perioada 21-31 octombrie, în funcție de condițiile meteo. Ora de închidere a circulației va fi 19:00, iar redeschiderea se va face la 06:00 dimineața.

Reprezentanții Primăriei Sibiu au precizat că data exactă a începerii lucrărilor va fi comunicată public, în funcție de evoluția vremii. Asfaltarea va fi realizată de firma SC Geiger SRL, iar intervențiile se vor desfășura etapizat, pe două tronsoane distincte ale străzii.

În prima fază, circulația rutieră va fi închisă pe segmentul cuprins între sensul giratoriu de la intersecția cu strada Rusciorului (inclusiv viaductul Gara Mică) și sensul giratoriu de la intersecția cu străzile Drumul Ocnei și Oborul de Vite. Accesul pe Calea Șurii Mari de pe străzile Cerbului, Căprioarelor, Mărului, Părului și Vișinilor va fi blocat. Pentru a ajunge pe străzile Drumul Ocnei și Oborul de Vite, șoferii vor trebui să folosească Autostrada A1, cu intrare de pe Calea Șurii Mari.

A doua etapă presupune restricții între Drumul Ocnei și Hornbach

În etapa următoare, traficul va fi restricționat pe segmentul dintre giratoriul de la intersecția cu Drumul Ocnei și sensul giratoriu de la Hornbach. În această fază, va fi permis accesul peste Viaductul Gara Mică până la giratoriul cu strada Drumul Ocnei, iar străzile Drumul Ocnei și Oborul de Vite vor rămâne deschise circulației.

Totodată, accesul pe Calea Șurii Mari de pe străzile Cerbului, Căprioarelor, Mărului, Părului și Vișinilor va fi deblocat.

Pe durata lucrărilor, ieșirea și intrarea în municipiul Sibiu spre și dinspre localitățile Șura Mare și Mediaș se va putea face doar pe Autostrada A1, utilizând bretelele de acces dinspre Șura Mică sau de pe străzile H. Coandă și Ștefan cel Mare.

Șoferii sunt sfătuiți să urmărească panourile informative și indicatoarele de orientare și să planifice rute alternative.

În paralel cu asfaltarea, pe Calea Șurii Mari se desfășoară și lucrări de plantare a 210 arbori și aproximativ 2.500 de arbuști și plante, potrivit Primăriei Sibiu.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre închiderea completă a Autostrăzii A1 Sibiu – Boița și devierea traficului pe DN7.

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