Caravana cu Medici vine la Biertan: consultații, ecografii, EKG și analize gratuite

Pe scurt:
Caravana cu Medici oferă consultații gratuite la Biertan, acoperind specializări diverse. Află programul și serviciile disponibile pentru comunitate.
Primăria Comunei Biertan anunță organizarea unei acțiuni medicale gratuite pentru locuitorii comunei, în colaborare cu Caravana cu Medici.
Potrivit postării oficiale, adulții și copiii din Biertan vor avea acces la consultații, investigații și recoltări de analize, toate gratuite, la Școala Gimnazială Biertan, situată pe strada 1 Decembrie, nr. 14.
Programul acțiunii medicale și specializările disponibile
Acțiunea se desfășoară în trei etape:
- 24 octombrie, 07:00–10:30 – recoltări de analize
- 31 octombrie, 09:00–15:00 – consultații medicale
- 1 noiembrie, 10:00–14:00 – consultații medicale
Locuitorii pot beneficia de consultații și investigații în următoarele specializări: medicină internă, gastroenterologie, chirurgie, ortopedie, ecografie, pediatrie, diabetologie și EKG. Toate serviciile sunt oferite gratuit, fără costuri pentru participanți.
Acțiunea se adresează atât adulților, cât și copiilor din comună, fiind o oportunitate pentru cei care au nevoie de investigații sau consultații de specialitate, dar și pentru prevenție și monitorizarea stării de sănătate.
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