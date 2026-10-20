După demisia prefectului liberal Mircea Crețu, scaunul de la Prefectura Sibiului a rămas vacant, iar cel mai probabil funcția va fi preluată de un reprezentant al PSD. Cu toate acestea, conducerea social-democraților sibieni nu a stabilit încă un nume pentru acest post și așteaptă ca noul Guvern să treacă de votul Parlamentului înainte de a lua o decizie oficială.

Efectele reconfigurării puterii centrale se resimt deja pe plan local. Cu un PNL pregătit să preia rolul de partid de opoziție și un viitor Cabinet Luca Niculescu format sub umbrela PSD, structurile social-democrate se aliniază pentru a-și desemna propriii oameni la conducerea prefecturilor din țară.

Prefectul Mircea Crețu a demisionat

Plecarea lui Mircea Crețu marchează finalul unuia dintre cele mai lungi mandate din istoria recentă a instituției. Liberalul s-a retras după 6 ani și 7 luni la conducerea Prefecturii Sibiu, funcție pe care o preluase în 11 martie 2020. Anterior, între anii 2012 și 2014, acesta ocupase și poziția de subprefect.

Citește și: Prefectul Sibiului, Mircea Crețu, și-a dat demisia: pleacă din funcție după mai bine de 6 ani

PSD ar putea avea prefect la Sibiu

Deși este aproape sigur că viitorul prefect va fi dat de PSD, calculele locale sunt momentan puse pe pauză. Fostul subprefect PSD, Florin Giubega, considerat o variantă viabilă pentru acest post, susține că nu au existat deocamdată negocieri. Acesta a demisionat din funcția de subprefect în luna aprilie a acestui an, motivat de deciziile politice de la centru, declarând atunci că va activa în mediul privat, dar fără a exclude o revenire în administrație.

„Eu sunt transparent și vă spun realist că nu am avut nicio discuție în prealabil în privința funcției de prefect. Așteptăm cu interes să vedem ce se întâmplă, evident, în privința Guvernului. Nu vă ascund, nu am avut nicio discuție în prealabil. Nu avem Guvern, deci primul pas este să avem unul. Până nu avem certitudinea că avem un Guvern, eu nu mă pot pronunța în nicio privință”, a precizat Florin Giubega pentru Ora de Sibiu.

Dacă PSD își va instala un prefect la Sibiu, partidul va relua o serie istorică la conducerea instituției. Înaintea liberalului Mircea Crețu, Prefectura a fost condusă succesiv de Maria Minea și de Adela Muntean, ambele fiind susținute de guverne PSD. De asemenea, social-democrații au deținut funcția și pentru o perioadă mai lungă prin Ovidiu Sitterli, care a condus instituția timp de aproape 4 ani, între mai 2012 și martie 2016.

Comentarii