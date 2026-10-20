Pe scurt: Componenta-cheie a TBM-ului pentru cel mai lung tunel de pe A1 Sibiu–Pitești pornește la drum. Vezi traseul și detaliile transportului agabaritic.

Capul de foraj al TBM-ului (Tunnel Boring Machine), piesa centrală pentru realizarea celui mai lung tunel de pe autostrada A1 Sibiu–Pitești, a fost încărcat marți, 20 octombrie 2026, pe utilajul de transport, potrivit Economica.net.

Componenta are un diametru de peste 6 metri și o masă de 131 de tone. Transportul agabaritic va pleca din Călărași la ora 22:00, cu destinația șantierul Secțiunii 3 Cornetu–Tigveni de pe A1.

Traseul stabilit pentru transport este: Călărași – DN21B – DN21 – nodul cu A2 (Drajna) – A2 – Centura București (DNCB) – A1 – DN73C – Tigveni – DJ678A – Sălătrucu. Informațiile au fost transmise de Pistol, responsabil de proiect.

Acest transport marchează o etapă importantă în construcția tunelului principal de pe autostrada Sibiu–Pitești, unde TBM-ul va fi folosit pentru forarea galeriei subterane.

Ora de Sibiu a scris, în 15 octombrie 2026, despre S-au aprins luminile în tunelul Curtea de Argeș de pe A1 Sibiu–Pitești: urmează testele înainte de deschidere / video.

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▶ Vezi pagina acestui video: „Cârtița” pentru A1 Sibiu–Pitești pleacă spre șantier: capul de foraj are 131 de tone — VIDEO

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