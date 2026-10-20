O clădire monument istoric aflată în Șeica Mică va fi scoasă la vânzare. Ministerul Culturii, Consiliul Județean și Primăria au transmis că nu își vor exercita dreptul de preempțiune.

Imobilul monument istoric, având codul LMI SB-II-m-A-12558, situat administrativ în comuna Șeica Mică la numărul 65, județul Sibiu, a fost scos la vânzare în urma unei cereri formulate de Consistoriul Districtual Evanghelic C.A. Mediaș. Proprietatea este formată dintr-un teren în suprafață de 2599 mp și un alt teren de 2149 mp, pe care este amplasată o construcție cu un regim de înălțime de tip S+P+1E (subsol, parter și un etaj).

Clădirea deservește drept casă parohială evanghelică luterană.

Casa parohială, scoasă la vânzare: instituțiile statului nu o vor

Conform legii privind protejarea monumentelor istorice, statul român are primul drept de preempțiune. Ministerul Culturii a comunicat, prin adresa din 29 iunie 2026, că nu își exercită acest drept asupra imobilului, dreptul de preempțiune transferându-se astfel către autoritățile publice locale.

Următorul for chemat să se pronunțe a fost administrația județeană. Consilierii județeni vor decide în ședința ordinară din 29 octombrie 2026, de asemenea, neexercitarea dreptului de preempțiune din partea Unității Administrativ-Teritoriale Județul Sibiu. Decizia a fost motivată de faptul că nu a fost identificată necesitatea achiziționării acestui imobil pentru realizarea unor obiective de interes județean.

Ajunși la nivelul administrației locale, edilul Emil Marius Urian spune că Primăria nu are în plan să cumpere clădirea, deoarece capacitățile financiare ale instituției sunt reduse.

„Nu avem în plan să o luăm noi. Este o clădire mare și nu avem capacitatea necesară (n.red.: pentru a o renova). Nu avem nici ce destinație să îi dăm. Este casa parohială, se află în apropiere de Biserica Evanghelică din localitate”, a explicat primarul comunei Șeica Mică.

Aceeași decizie a fost luată în luna august și față de alte trei imobile monument istoric. Consiliul Județean a decis atunci să nu își exercite dreptul de preempțiune asupra fostei mănăstiri a Ursulinelor, a unei case de pe strada Faurului și a unei clădiri în care a poposit Petöffy Sándor.

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