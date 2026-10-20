Cât costă zacusca la Sibiu: 5 lei făcută acasă, 25–30 de lei în Piața Cibin și până la 33 de lei în supermarket / video reportaj

În Piața Cibin, un borcan de zacuscă făcută la ceaun costă între 25 și 30 de lei, în timp ce supermarketurile au oferte de la 4 lei. Am adunat rețete de la gospodine și am calculat cât costă ingredientele pentru zacusca făcută acasă.

O faci acasă, o cumperi de la gospodinele din Piața Cibin sau o iei de pe raftul supermarketului? Am întrebat producătoare, gospodine și cumpărători cât costă zacusca toamna asta la Sibiu.

Elena Zmaranda vinde în Piața Cibin zacuscă făcută de mâna ei, la ceaun, pe foc de lemne. Borcanul costă 25 de lei. „Toate sunt produse de mâinile mele. Ce mănânc eu mănâncă și omul. Natural, fără conservanți”, spune ea.

Elena Zmaranda

Întrebarea e aceeași în fiecare toamnă: o cumperi gata făcută sau o faci acasă? Am făcut socoteala cu prețurile din Piața Cibin. Vinetele și ardeii pentru un borcan de 400 de grame costă puțin peste 3 lei. Cu tot cu borcanul nou, ajungi la aproximativ 5 lei, fără ceapă, ulei și bulion. Prețul iese un pic mai mare decât ai crede, pentru că s-au scumpit și borcanele. La tarabele gospodinelor, borcanul de zacuscă costă între 25 și 30 de lei, iar în supermarket, între 4 și 33 lei.

Daniela Cimpoieru

De peste douăzeci de ani Daniela își vinde legumele în Piața Cibin

„Vin în piață de vreo douăzeci și ceva de ani și vindem legume în sezonul de toamnă, mai ales gogoșari, capia, ardei gras, roșii, vinete, castraveți. Acum au început și cele de murături: gogonelele, varza roșie, de la butoi, pentru asortate”, povestește Daniela Cimpoieru, de la Grădinari. La ea, gogoșarii costă 8 lei kilogramul, capia și roșiile 7–8 lei, iar ceapa 4–5 lei.

Ileana Balaure și legumele

Ileana Balaure a venit cu legume de la Pleșcoi, din Olt. Vinetele le vinde cu 5 lei kilogramul, gogoșarii cu 7 lei, capia cu 6 lei, iar fasolea verde cu 10 lei. Roșiile s-au terminat, așa că a pus ceapă în locul lor. Am întrebat-o dacă nu e scump. „Nu e scump deloc, e foarte ieftin. Eu vă spun ce am eu, la taraba mea”, ne-a răspuns.

Mirela Dima a venit de la Izbiceni, tot din Olt. „Avem capia și la 8 lei, și la 7 lei. Prețurile sunt după mărimea lor”, explică ea. „Sunt ale noastre, suntem producători. Soțul se ocupă de ele și, când termin aici, mai merg și eu să ajut.”

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▶ Vezi pagina acestui video: Cât costă zacusca la Sibiu: 5 lei făcută acasă, 25–30 de lei în Piața Cibin și până la 33 de lei în supermarket — VIDEO

Secretul zacuștii Mirelei, vinetele albe și foc pe lemne

„La 12 kilograme de vinete pun 10 de capia, morcov, ceapă, bulion. Nu se pun roșii. Toate coapte, toate ale noastre”, spune Mirela Dima. Cam un litru de ulei, „mai mult, nu chiar”. „Noi le facem la foc cu lemne, în tuci.” Dintr-o tură îi ies 40–42 de borcane de 400 de grame.

Secretul ei e la vinete. „Vinetele sunt albe, albe în interior, nu au sâmburi. Dacă vinetele sunt bune, iese o culoare foarte frumoasă la zacuscă.”

Am pus rețeta ei pe hârtie, cu prețurile din Piața Cibin. Cele 12 kilograme de vinete costă 60 de lei, iar cele 10 kilograme de capia, 70 de lei. Pentru legumele de bază dai deci 130 de lei, adică puțin peste 3 lei pe borcan. Borcanele noi mai costă aproape 100 de lei, așa că un borcan de zacuscă ajunge la circa 5,5 lei. La asta se adaugă ceapa, de 4–5 lei kilogramul, morcovul, bulionul, uleiul și focul.

Borcane cu zacuscă și alte bunătățuri

Borcanele goale care au ajuns să coste mai mult decât vinetele

La socoteală am avut o surpriză: cele 41 de borcane noi costă mai mult decât toate cele 12 kilograme de vinete. Zacusca de casă iese un pic mai scumpă și pentru că s-au scumpit borcanele.

„Acum s-au scumpit borcanele. Le-am cumpărat cu 2 lei 20, 2 lei 30, iar zilele trecute am luat cu 2 lei 40. S-au scumpit de la an la an”, spune Elena Zmaranda. Cu toate astea, ea nu a umblat la prețul zacuștii: „La noi, prețurile le avem la fel ca și anul trecut.”

Maria David nu face economie la borcane. „Sunt foarte scumpe. Iau borcane bune, noi, cu 2,50. Asta e viața.” În cei 30 de lei pe care îi cere pe un borcan de zacuscă intră și borcanul nou.

Cine își păstrează borcanele de la un an la altul face, practic, cea mai mare economie.

David Maria

O zi întreagă la ceaun pentru un borcan de zacuscă de 30 de lei

Pe taraba Elenei Zmaranda sunt verdețuri, țelină, hrean, tarhon, ardei iute, dulcețuri și zacuscă, toate făcute de ea. Borcanul de zacuscă costă 25 de lei. „O fac la ceaun, pe foc de lemne, cu gogoșari, ceapă, vinete, cu ulei, sare și piper și frunze de dafin. Cum o făcea bunica, clasică”, spune ea.

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▶ Vezi pagina acestui video: Cât costă zacusca la Sibiu: 5 lei făcută acasă, 25–30 de lei în Piața Cibin și până la 33 de lei în supermarket — VIDEO 2

Maria David cere 30 de lei pe borcan. „Eu pun vinete coapte, capia, ardei gras, ardei roșu. Pun ceapă, ulei, foi de dafin, piper. Toate coapte, la ceaun mare de alamă. Aproape pe final pun și bulion”, povestește ea. Cantitățile nu le cântărește, le pune după ochi. „Lucrez la ea o zi întreagă, cu o cantitate mare.”

În două magazine din piață am mai găsit trei sortimente de zacuscă la borcan, cu 23 și 24 de lei.

Borcande de zacuscă dintr-un magazin din Piața Cibin

De la 4 la 33 lei: diferențe uriașe la supermarket

În supermarketurile din Sibiu, zacusca are prețuri pentru toate buzunarele. La Penny, borcanele costă între 4 și 6 lei. La Kaufland, de la 4 la 20,49 lei. Carrefour are cel mai scump borcan pe care l-am găsit, de 33 lei, dar și unul de 4,49 lei. La Mega Image, prețurile merg de la 7,29 la 21,49 lei. La Profi, cel mai ieftin borcan e Mandy, cu 8 lei, iar cel mai scump, Capricii și Delicii, cu 16 lei. La Simpa, zacusca costă 25 și 26 de lei.

Gramajul schimbă însă socoteala. Borcanul de 4 lei de la Penny are 300 de grame, adică zacusca iese cam 13,3 lei kilogramul. Cel mai scump borcan, de 33 lei, are tot 300 de grame. La kilogram, asta înseamnă aproape 110 lei, de peste opt ori mai mult.

Aici am avut și o surpriză. La kilogram, zacusca de la Penny iese chiar mai ieftină decât cea făcută acasă cu borcane noi. Aceea ajunge la aproape 14 lei kilogramul, și asta fără ceapă, ulei și bulion. Doar cine își păstrează borcanele coboară la circa 8 lei kilogramul pentru vinete și ardei.

Același borcan poate avea și prețuri diferite, în funcție de unde îl cumperi. La Profi am găsit zacusca Capricii și Delicii, de vinete și cu ciuperci, la 16 lei borcanul de 550 de grame. Într-un magazin din piață, același borcan de zacuscă de vinete costa 23 de lei, adică cu 7 lei mai mult.

Înainte să alegi, uită-te la gramajul de pe borcan și la lista de ingrediente, ca să vezi cât la sută sunt legume.

Clientul care a schimbat taraba pe cratiță

Ani la rând, un domn a cumpărat zacusca Elenei Zmaranda din piață. Anul acesta a ales să și-o facă singur, acasă.

Victoria Rotaru își face și ea zacusca acasă și nu cântărește nimic. „Cam toate egale, cu un ochi, cât de cât. Capia, gogoșari copți, vinete. Ulei, cam un kilogram, și dacă vezi că e prea puțin, mai bagi un pic. Mai bagi și roșii, cam o jumătate de kil”, spune ea. De data asta a luat 5 kilograme de legume și spune că îi ies 25–30 de borcane.

Ileana Balaure își amintește cum era odinioară: „Am făcut demult. Lumea cumpăra vinete, cumpăra gogoșari kapia cu sacii și își făcea singură zacusca.”

Mirela Dima crede că merită să o faci acasă. „Cele din magazin sunt foarte scumpe și au gustul altfel. Cea făcută de casă are alt gust.”

Mirela Dima vorbind cu o clientă

Merită să mai faci zacuscă acasă? Comparația prețurilor

Dacă ai timp și răbdare pentru o zi la foc, zacusca făcută acasă iese mai ieftin și mai delicioasă, mai ales dacă îți păstrezi borcanele de la un an la altul. Dacă nu, gospodinele din piață îți vând zacuscă „cum o făcea bunica”, cu 25–30 de lei borcanul. Iar pe raftul supermarketului găsești de toate, de la 4 la 33 lei.

Producătorii din Piața Cibin au un singur îndemn. „Aș ruga pe toată lumea să vină să facă cumpărăturile de la piață și să nu mai meargă în supermarketuri, fiindcă noi îi așteptăm cu legume bune și românești”, spune Daniela Cimpoieru.

Mirela Dima încheie la fel: „Vă așteptăm în Piața Cibin!”

Ardei Kapia

Patru rețete de la gospodinele din Piața Cibin

Zacusca Mirelei Dima, din Izbiceni

12 kg vinete coapte

10 kg ardei capia copți

morcov, ceapă, bulion

cam 1 litru de ulei

fără roșii

fiartă în tuci, pe foc cu lemne

ies 40–42 de borcane de 400 g

Zacusca Elenei Zmaranda

gogoșari, ceapă, vinete

ulei, sare, piper, foi de dafin

la ceaun, pe foc de lemne, fără conservanți

Zacusca Mariei David

vinete coapte, capia, ardei gras, ardei roșu, ceapă

ulei, foi de dafin, piper

bulion, spre final

totul după ochi, în ceaun mare de alamă

Zacusca Victoriei Rotaru

vinete, capia și gogoșari copți, cam în cantități egale

cam 1 kg de ulei

o jumătate de kilogram de roșii

ies 25–30 de borcane

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