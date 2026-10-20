Pe scurt: Un șofer din Mureș a fost oprit de polițiștii din Mediaș și testat cu alcooltestul, rezultatul fiind peste limita penală. Vezi ce măsuri au luat autoritățile.

Un bărbat de 42 de ani din județul Mureș a fost depistat băut la volan pe strada Șoseaua Sibiului din Mediaș, în dimineața zilei de luni, 19 octombrie 2026.

Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii Biroului Rutier Mediaș au oprit autoturismul condus de acesta în jurul orei 09:20, în cadrul unui control de rutină.

La testarea cu aparatul alcooltest, șoferul a prezentat o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, procedură standard în astfel de situații pentru stabilirea exactă a alcoolemiei în sânge.

Conform legislației în vigoare, conducerea unui autovehicul cu o alcoolemie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare sau cu amendă penală, precum și cu suspendarea dreptului de a conduce.

Ora de Sibiu a scris, în iunie 2026, despre un șofer depistat băut în trafic, la Mediaș, care a fost dus direct la analizele de sânge.

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