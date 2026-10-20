Pe scurt: Un caz de canabis medicinal confiscat de două ori în aceeași zi ridică semne de întrebare despre aplicarea legii și drepturile pacienților.

Giancarlo Cristea, un bărbat care deținea canabis medicinal pe baza unor documente medicale, a rămas fără substanță la doar o oră după ce aceasta i-a fost restituită de DIICOT, în urma unei decizii judecătorești definitive.

Potrivit Adevarul, incidentul a avut loc în timp ce Cristea se deplasa cu avocații săi spre o audiere.

Avocatul Sebastian Nagy, care îl reprezintă pe Cristea alături de Raul Bud, a relatat că un echipaj al Jandarmeriei i-a oprit și le-a cerut să prezinte ce au asupra lor. „Ne-au spus că, în baza Legii 143/2000, deținerea de droguri se pedepsește”, a declarat avocatul.

Substanța, 25 de grame de canabis, fusese confiscată inițial în iulie 2024 pe Aeroportul Otopeni, când Cristea și soția sa au venit din Marea Britanie, având prescripții medicale și documente care atestau achiziția din farmacie.

Tribunalul București a stabilit în octombrie 2025 că introducerea în țară a canabisului nu este interzisă dacă există documente medicale, iar decizia a fost confirmată de Curtea de Apel București.

DIICOT a solicitat ulterior confiscarea definitivă a celor 25 de grame, dar instanțele au respins cererea și au obligat procurorii să restituie substanța. Ancheta inițială a fost clasată de DIICOT, motivând că fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.

După ce a primit punga cu canabis înapoi, Cristea s-a fotografiat cu avocații săi. La aproximativ o oră, în timp ce se afla într-un taxi spre o audiere într-un dosar în care el formulase o plângere, a fost oprit de jandarmi. În urma controlului, canabisul a fost confiscat din nou, iar pe numele său a fost deschis un nou dosar penal.

Legea privind deținerea de droguri pentru consum propriu rămâne controversată

În prezent, consumul de droguri nu este pedepsit penal în România, însă deținerea sau cumpărarea pentru consum propriu este sancționată. Un proiect analizat recent propune ca aceste fapte să fie sancționate cu amendă, nu cu dosar penal, inclusiv pentru introducerea în țară a drogurilor pentru consum propriu.

Dr. Ciprian Coadă, fost judecător la Curtea de Apel Constanța, a explicat într-o analiză publicată pe JURIDICE.ro că o astfel de schimbare ar fi riscantă în lipsa unor servicii suficiente de prevenire și tratament pentru consumatori.

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