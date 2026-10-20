Pe scurt: O tânără din București a fost reținută la Sibiu după ce ar fi facilitat obținerea ilegală de credite folosind datele unei femei din Brașov. Polițiștii au făcut percheziții la domiciliul suspectei.

O femeie de 28 de ani din București a fost reținută de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Sibiu pentru complicitate la înșelăciune, complicitate la fals informatic și acces ilegal la un sistem informatic.

Potrivit IPJ Sibiu, reținerea a avut loc luni, 19 octombrie 2026, în urma unei anchete care a vizat activități infracționale desfășurate în martie 2025.

Investigațiile au arătat că, pe 26 martie 2025, femeia ar fi ajutat un bărbat de 38 de ani din Ilfov să inducă în eroare o femeie de 49 de ani din Brașov, precum și mai multe instituții financiare nebancare. Cei doi ar fi folosit datele personale ale victimei pentru a obține credite în mod fraudulos și pentru a efectua diverse tranzacții fără acordul acesteia.

Conform polițiștilor, suspecta a accesat fără drept contul bancar al victimei și a efectuat retrageri de numerar, contribuind astfel la prejudicierea femeii din Brașov.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, prejudiciul cauzat depășește 13.000 de lei.

În cadrul anchetei, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară în București, unde au căutat probe relevante pentru dosar.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore și urmează să fie prezentată în fața procurorilor pentru stabilirea măsurilor preventive.

Ora de Sibiu a scris, în decembrie 2025, despre o altă tânără din București reținută la Sibiu pentru înșelăciune, după ce a păcălit o femeie să îi dea peste 4.000 de lei pentru „dezlegarea farmecelor”.

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