Miercuri, 21 octombrie, 5 localități din județul Sibiu rămân fără curent, pe intervalele programate de DEER pentru lucrări la rețea. Lista completă, pe străzi, e mai jos; toate întreruperile din zilele următoare, cu căutare pe stradă, sunt pe pagina de întreruperi.
Curent electric: programul DEER pentru miercuri, 21 octombrie
- Cisnădie, 08:00–10:00: Strada Selimbarului parțial PT 53 · Strada Transilvaniei parțial PT 21
- Mândra, 08:00–09:00: Localitate parțial · zona PT 2 Pescarie · zona PT3 Ferma
- Mălâncrav, 08:00–16:00: Strada Principala parțial
- Ocna Sibiului, 08:00–09:00: zona PT 15 · zona PT 24 Apa-Canal · zona PT 7 Ferma · zona PT 8 Ferma
- Rășinari, 08:00–16:00: Strada DJ 106A · zona tropini zona tropini
Programările pot fi modificate de distribuitor. Avariile neanunțate se semnalează la 0800 500 929 (DEER Transilvania Sud, apel gratuit).
Surse: DEER (harta întreruperilor), Apă Canal Sibiu. Articol întocmit automat din programările oficiale; pagina de întreruperi se actualizează pe parcursul zilei.
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