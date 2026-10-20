Doi bărbați, în vârstă de 29 și 34 de ani, au fost reținuți de procurorii DIICOT, fiind cercetați pentru trafic de persoane și proxenetism.

Potrivit anchetatorilor, una dintre victime ar fi fost exploatată sexual în mai multe județe și în străinătate, iar cealaltă ar fi practicat prostituția inclusiv în Sibiu.

Procurorii susțin că bărbatul de 34 de ani ar fi recrutat o femeie aflată în Spania, promițându-i că se vor căsători și vor întemeia o familie. Ulterior, acesta ar fi constrâns-o să practice prostituția în România și în mai multe state europene.

Celălalt inculpat, în vârstă de 29 de ani, este acuzat că ar fi înlesnit practicarea prostituției de către o femeie cu care avea o relație de concubinaj, inclusiv în Sibiu, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Vâlcea, București și Alba Iulia.

În urma unor percheziții efectuate în Ilfov, Ploiești și Giurgiu au fost ridicate înscrisuri, carduri bancare și alte mijloace de probă. Procurorii au sesizat Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă a celor doi pentru 30 de zile.

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▶ Vezi pagina acestui video: Femei obligate să se prostitueze în mai multe orașe, inclusiv la Sibiu: doi bărbați, reținuți de DIICOT — VIDEO

DIICOT a transmis următorul comunicat de presă:

„La data de 19 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 2 inculpați, cu vârstele de 29 și 34 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, la începutul anului 2023, inculpatul în vârstă de 34 de ani, cu promisiunea unei căsătorii și întemeierii unei familii, a recrutat o persoană vătămată, aflată la acel moment în Spania, în scopul exploatării sexuale.

Ulterior, speculând sentimentele de afecțiune ale victimei, dar și prin exercitarea unui control constant, inculpatul a constrâns-o să practice prostituția în folosul lui material, atât pe teritoriul României (pe raza județelor Bihor, Vâlcea, Brașov, Maramureș și a municipiului București), cât și pe teritoriul mai multor state europene, respectiv Spania, Franța, Olanda, Danemarca, Germania și Elveția.

Pe parcursul perioadei de exploatare, respectiv până la 19 octombrie 2026, inculpatul a însoțit, de regulă, victima atât în deplasările efectuate pe teritoriul statelor în care aceasta practica prostituția, cât și la locațiile în care aceasta presta servicii sexuale contra cost.

Totodată, acesta a exercitat asupra victimei acte de manipulare și control (persoana vătămată având obligația de a-i comunica ora începerii și ora încetării activităților desfășurate, precum și cuantumul sumelor de bani obținute), dar și de violență psihică și violență fizică, în special în situațiile în care aceasta își manifesta intenția de a-l părăsi sau în care obținea, din practicarea prostituției, sume de bani pe care acesta le considera insuficiente.

În același context, inculpatul a recurs inclusiv la restricționarea libertății de deplasare a victimei, împiedicând-o să părăsească locuința, precum și la limitarea posibilității acesteia de a lua legătura cu membrii familiei sale, menținând-o astfel în stare de dependență. Sumele de bani provenite din activitatea infracțională au fost însușite de către inculpat, fie prin remiterea directă, în numerar, cât și prin intermediul transferurilor bancare sau serviciilor de transfer rapid de numerar.

Probatoriul administrat a reliefat și faptul că un alt inculpat, în vârstă de 29 de ani, în același interval de timp (2023 – 19 octombrie 2026), în baza aceleiași rezoluții infracționale, a înlesnit în mod repetat practicarea prostituției de către o altă victimă, cu care se afla într-o relație de concubinaj.

Acesta, în schimbul unor foloase materiale, a însoțit victima pe teritoriul României (Sibiu, Pitești, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Vâlcea, București, Alba Iulia), dar și în afara țării (Germania și Danemarca), a identificat și închiriat diverse locații în care aceasta urma să întrețină relații sexuale contra cost, a gestionat anunțurile de escortă publicate în mediul online în vederea promovării și oferirii serviciilor prestate de aceasta, a asigurat transportul persoanei vătămate către locațiile în care aceasta desfășura activitatea de prostituție, precum și supravegherea și protecția acesteia.

În cursul zilei de ieri, au fost puse în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, în comuna Chiajna, județul Ilfov, în municipiul Ploiești și în comuna Vărăști, județul Giurgiu, fiind găsite și ridicate înscrisuri, instrumente electronice de plată (carduri bancare), precum și alte mijloace de probă.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost efectuate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”

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