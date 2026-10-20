Pe scurt: Află ce investigații sunt recomandate pentru depistarea osteoporozei, care sunt factorii de risc și ce opțiuni de tratament există pentru această afecțiune frecventă la vârstnici.

Osteoporoza este o afecțiune caracterizată prin scăderea rezistenței osoase și creșterea riscului de fracturi, fiind adesea denumită „boala tăcută” deoarece evoluează fără simptome evidente.

Potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, primul semn poate fi apariția unei fracturi după un traumatism minor.

Osteodensitometria DXA este investigația de bază pentru diagnosticarea osteoporozei

Diagnosticul de osteoporoză se stabilește în principal prin osteodensitometrie DXA, care măsoară densitatea minerală osoasă la nivelul coloanei lombare și al șoldului. În anumite cazuri, se poate investiga și radiusul.

La femeile aflate în postmenopauză și la bărbații de peste 50 de ani, un scor T ≤ −2,5 la nivelul acestor zone indică prezența bolii. Pentru femeile înainte de menopauză și bărbații sub 50 de ani, se folosește scorul Z, interpretat în context clinic.

Diagnosticul poate fi pus și în cazul unei fracturi de fragilitate, chiar dacă scorul T nu atinge pragul de −2,5, după excluderea altor cauze. Evaluarea este completată de analize de laborator (calcemie, fosfatemie, fosfatază alcalină, vitamina D, markeri osoși, funcție renală) și, dacă este cazul, de investigații imagistice pentru fracturi vertebrale.

Factori de risc și recomandări pentru investigații preventive

Principalii factori de risc pentru osteoporoză sunt vârsta înaintată, menopauza, antecedentele personale sau familiale de fracturi, greutatea corporală redusă, sedentarismul, fumatul, consumul excesiv de alcool și aportul insuficient de calciu și vitamina D.

De asemenea, anumite boli endocrine (hipertiroidism, hiperparatiroidism, sindrom Cushing, diabet zaharat insulino-dependent), boli digestive (boala celiacă, boli inflamatorii intestinale), boli renale, hepatice, reumatologice sau hematologice pot favoriza pierderea masei osoase.

Tratamentul prelungit cu glucocorticoizi, unele terapii hormonale oncologice, medicamente antiepileptice și alte tratamente pe termen lung cresc riscul de fracturi. Evaluarea densității minerale osoase este recomandată femeilor peste 65 de ani, bărbaților peste 70 de ani și persoanelor mai tinere cu factori de risc semnificativi.

Instrumentul FRAX poate estima probabilitatea de fractură osteoporotică majoră sau de șold în următorii 10 ani, pe baza factorilor de risc clinici.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre cine este cel mai expus riscului de fracturi cauzate de osteoporoză.

Monitorizarea și tratamentul osteoporozei

Osteodensitometria DXA este rapidă, nedureroasă și presupune o expunere redusă la radiații. Ea ajută la stabilirea diagnosticului, monitorizarea evoluției bolii și evaluarea răspunsului la tratament.

Intervalul de repetare a investigației se stabilește individual, în funcție de riscul de fractură și tratamentul urmat. De obicei, la pacienții sub tratament, reevaluarea se face după 1–2 ani, iar la cei cu risc redus, la intervale mai mari.

Tratamentele actuale includ medicamente antiresorbtive (bisfosfonați, denosumab), terapii osteoformatoare sau cu efect dual (teriparatidă, romosozumab), alese în funcție de vârstă, istoricul fracturilor, densitatea osoasă, riscul de fractură, funcția renală și bolile asociate.

Rolul calciului, vitaminei D și alimentației în prevenție și tratament

Calciul și vitamina D sunt esențiale pentru sănătatea oaselor. Necesarul zilnic de calciu este de 1.000–1.200 mg la majoritatea vârstnicilor, preferabil asigurat prin alimentație (lactate, pește, legume verzi, migdale, semințe de susan). Suplimentele se recomandă doar dacă aportul alimentar este insuficient.

Vitamina D trebuie suplimentată la persoanele cu deficit sau risc crescut, dar administrarea unor doze mari fără indicație medicală nu este recomandată. O alimentație echilibrată, cu aport adecvat de proteine, ajută la menținerea masei musculare și reducerea riscului de cădere.

În cazurile cu risc crescut de fractură, calciul și vitamina D nu înlocuiesc tratamentul medicamentos specific.

Exercițiile fizice și măsurile de prevenire a fracturilor

Activitatea fizică regulată, precum mersul pe jos, exercițiile de forță cu rezistență progresivă, exercițiile de echilibru și cele pentru îmbunătățirea posturii, este esențială pentru prevenirea fracturilor.

La persoanele cu osteoporoză severă sau fracturi vertebrale, programul de exerciții trebuie adaptat riscului de fractură și capacității funcționale, evitând mișcările bruște sau flexiile accentuate ale coloanei.

Semnele de alarmă includ scăderea în înălțime, cifoza dorsală accentuată, durerile de spate apărute brusc și fracturile după traumatisme minore. În locuință, se recomandă îndepărtarea covoarelor instabile, iluminarea corespunzătoare, încălțăminte adecvată și evaluarea tulburărilor de vedere sau echilibru.

Fractura de șold este una dintre cele mai grave complicații, putând duce la pierderea autonomiei și creșterea riscului de mortalitate.

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