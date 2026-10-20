Foștii colegi de la Inter Sibiu deplâng dispariția prematură a lui Florin Cotora, care a decedat luni, la doar 53 de ani.

Jucătorii din anii 1990-2000 de la Inter Sibiu sunt devastați după aflarea veștii că Florin Cotora s-a stins din viață. Deși după încheierea carierei de jucător, Fl. Cotora nu a rămas în fotbal, ci a devenit un DJ cunoscut în Sibiu, prieteniile legate în perioada frumoasă a Interului au dăinuit decenii.

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Marian Mărgărit, actualmente antrenor la juniorii lui Alma își amintește cu drag ”alunecările” pe care le făcea Florin Cotora, chiar la primele antrenamente ale sale la Inter.

”Suntem devastați, copiii rămân fără tată. Eu vorbeam săptămânal cu el, venea la Voința și se uita la meciurile de copii, am jucat alături de el. Îmi amintesc când a venit prima dată la Inter, jucam la antrenament 4 contra 2 și a început să bage alunecări, noi i-am zis să stea mai cuminte, că știm că portari sunt un pic mai duși….Dar a fost un copil cuminte și muncitor, a dovedit că tot prin muncă a răzbit în viață, avea o meserie grea, pierdea nopțile la evenimente. Putea să își facă o grupă de copii sau să fie antrenor cu portarii, dar cred că nu avea timp. Ne întâlneam și la final de an și jucam old-boys, la serbare la Alma” a spus Marian Mărgărit pentru Ora de Sibiu.

”Era primul care îți sărea în ajutor”

De asemenea, Adrian Văsâi a avut o relație foarte apropiată cu Florin Cotora și își aminte că fostul portar sărea primul să ajute pe oricine avea nevoie. Ei rememorau deseori despre perioada frumoasă din tinerețe, atunci când jucau împreună pentru Inter.

”Este un moment foarte greu, a fost un prieten și un coleg adevărat, am avut o relație foarte apropiată cu el, cât timp ne-am văzut, eu a fost deseori plecat din Sibiu. De câte ori ne vedem, ne aminteam de lucrurile frumoase de pe teren, am fost colegi. A fost un portar foarte bun, echilibrat, era iubit de oameni, era mereu primul care îți sărea în ajutor dacă aveam nevoie de ceva, este mare păcat că s-a dus așa devreme. Au fost momente frumoase trăite de noi la Inter alături de el” a spus și Adrian Văsâi.

”Venea cu castetofonul în cantonamente, mereu pus pe glume”

Un alt jucător al Interului, Ovidiu Tâlvan își amintește că Florin Cotora îi relaxa în lungile cantonamente cu muzica, dar și cu șotiile sale.

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”A fost un băiat super, cu mult bun simț, mereu de ajutor, am multe amintiri la Inter alături de el, am făcut multe cantonamente împreună, atunci se stătea cu săptămânile. Florin ne relaxa în cantonamente, venea cu casetofon, magnetofon, era pus pe glume. Îmi amintesc o dată că a prins o bancnotă de o undiță de pescuit și o lăsat-o jos de la balcon, cum se apleca cineva să o ia, hop, o trăgea în sus. El și repara orice electrocasnice, chiar îi plăcea. După ce a încheiat cariera de jucător, a rămas la a doua sa pasiune, muzica, avea mulți prieteni în lumea aceasta” a povestit și fostul fundaș stânga al Interului. Fost campion cu Dinamo, Tâlvan este și președintele Federației de Mini-Fotbal ONG, dar și profesor de sport la Sibiu.

Foștii colegi de la Inter Sibiu se organizează pentru a veni să își ia ”adio” de la Florin Cotora la Biserica „Înălțarea Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae” de pe Bulevardul Mihai Viteazu.

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