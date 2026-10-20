Guvernul condus de Luca Niculescu a primit marți, 20 octombrie 2026, votul de încredere al Parlamentului.

Cabinetul a fost susținut de 280 de parlamentari, în timp ce 58 au votat împotrivă. Pentru învestire erau necesare cel puțin 233 de voturi.

Votul a avut loc în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, după prezentarea programului de guvernare și a listei de miniștri de către Luca Niculescu.

Guvernul a trecut peste pragul necesar pentru învestire

Cabinetul avea nevoie de minimum 233 de voturi pentru a primi încrederea Parlamentului. Rezultatul de 280 de voturi favorabile i-a asigurat majoritatea necesară pentru învestire.

Înaintea votului, miniștrii propuși au fost audiați în comisiile parlamentare de specialitate.

După votul Parlamentului, urmează procedurile constituționale pentru instalarea noului Cabinet și preluarea mandatului de către miniștri.

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