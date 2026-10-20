Pe scurt: Un influencer care pretinde că pedepseşte agresorii sexuali a ajuns în arest după ce a atacat un tânăr acuzat de relaţii cu o fată de 16 ani.

Alexandru Constandachi, care se prezintă pe internet drept „Justiţiarul de Berceni”, a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti, alături de un complice, sub acuzaţiile de lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe.

Potrivit Digi24, cei doi ar fi sechestrat şi bătut un bărbat de 25 de ani, pe care îl acuzau că a avut relaţii intime cu o minoră de 16 ani în luna august 2026.

Conform informaţiilor furnizate de Poliţia Prahova, incidentul a avut loc în noaptea de 31 august 2026, în jurul orei 00:00, pe raza municipiului Ploieşti.

Cei doi bărbaţi ar fi organizat o întâlnire sub pretextul interacţiunii victimei cu minora, apoi i-ar fi blocat căile de ieşire cu autoturismele, l-ar fi scos cu forţa din maşina pe care o conducea şi i-ar fi restricţionat libertatea de mişcare. Ulterior, victima ar fi fost agresată fizic, fiind lovită în mod repetat cu pumnii şi picioarele.

Surse judiciare au confirmat că unul dintre cei reţinuţi este influencerul cunoscut ca „Justiţiarul de Berceni”. Acesta susţine în mediul online că acţionează pentru a-i pedepsi pe agresorii şi prădătorii sexuali, pretinzând că face „activism civic” şi că vrea să depisteze „posibili agresori sexuali” pentru a-i preda Poliţiei, pe motiv că autorităţile nu intervin în toate cazurile.

Luni, 19 octombrie 2026, poliţiştii au efectuat două percheziţii la locuinţele celor doi bărbaţi din Bucureşti. În urma percheziţiilor, au fost ridicate mai multe mijloace de probă, printre care dispozitive de stocare, un dispozitiv electroşoc, o armă tip airsoft cu muniţia aferentă, precum şi alte obiecte relevante pentru anchetă.

Victima, un tânăr de 25 de ani, a fost atacată după ce, în vara anului 2026, ar fi avut relaţii sexuale cu o fată de 16 ani cunoscută online. Iniţial, Poliţia a deschis un dosar pentru viol, după ce a primit o reclamaţie la o săptămână de la comiterea faptei.

Ora de Sibiu a scris, în martie 2026, despre Justițiarul de Berceni, amendat la Sibiu, după ce a „hărțuit” pe stradă un medieșean acuzat de pornografie infantilă.

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