Pe scurt: Cursul BNR arată o apreciere a leului față de euro, dar o scădere în raport cu dolarul. Bursa și titlurile de stat au reacționat la perspectivele politice.

Moneda națională s-a apreciat luni, 19 octombrie 2026, în raport cu euro, potrivit Rador. Banca Națională a României a calculat un curs de 5,3272 lei pentru un euro, în scădere cu aproape un ban față de cotația precedentă.

În schimb, leul s-a depreciat față de dolarul american, care a fost cotat la 4,7520 lei. Evoluția cursului valutar vine în contextul unor mișcări semnificative pe piața financiară locală.

Indicele BET al Bursei de Valori București a crescut cu 1,2% în ședința de luni, atingând cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii august. Acțiunile OMV Petrom au înregistrat o apreciere de 2,3%, iar capitalizarea companiei a ajuns la un nivel record de aproape 84 de miliarde de lei.

Analiștii băncii austriece Erste Group au declarat că perspectiva ca România să aibă un guvern cu puteri depline a contribuit la scăderea randamentelor titlurilor de stat românești pe 10 ani. Aceste randamente au coborât în ultima săptămână cu 14 puncte de bază, ajungând la 6,98%.

Ora de Sibiu a scris, în iulie 2026, despre deprecierea leului în fața euro.

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