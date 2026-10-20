Pe scurt:
Cursul BNR arată o apreciere a leului față de euro, dar o scădere în raport cu dolarul. Bursa și titlurile de stat au reacționat la perspectivele politice.
Moneda națională s-a apreciat luni, 19 octombrie 2026, în raport cu euro, potrivit Rador. Banca Națională a României a calculat un curs de 5,3272 lei pentru un euro, în scădere cu aproape un ban față de cotația precedentă.
În schimb, leul s-a depreciat față de dolarul american, care a fost cotat la 4,7520 lei. Evoluția cursului valutar vine în contextul unor mișcări semnificative pe piața financiară locală.
Indicele BET al Bursei de Valori București a crescut cu 1,2% în ședința de luni, atingând cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii august. Acțiunile OMV Petrom au înregistrat o apreciere de 2,3%, iar capitalizarea companiei a ajuns la un nivel record de aproape 84 de miliarde de lei.
Analiștii băncii austriece Erste Group au declarat că perspectiva ca România să aibă un guvern cu puteri depline a contribuit la scăderea randamentelor titlurilor de stat românești pe 10 ani. Aceste randamente au coborât în ultima săptămână cu 14 puncte de bază, ajungând la 6,98%.
Ora de Sibiu a scris, în iulie 2026, despre deprecierea leului în fața euro.
Comentarii
Ultima oră
- Zborurile se scumpesc din nou: Ryanair anunță prețuri mai mari la bilete în 2027 acum 4 minute
- Cărțile pentru șefia Prefecturii Sibiu încă se mai „joacă”. Fostul subprefect PSD, Florin Giubega: „Nu am avut nicio discuție” acum o oră
- Mediașul se „luptă” cu Brașovul și Suceava pentru titlul de Capitala Tineretului din România 2028 acum o oră
- Zi efervescentă la Astra Film Festival: tinerii au discutat despre depresie, educație și inteligență artificială / foto acum 2 ore
- Leul s-a apreciat în fața euro: cursul valutar anunțat de BNR acum 2 ore