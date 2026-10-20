Pe scurt: Mediașul are șansa de a deveni Capitala Tineretului din România în 2028, după ce a ajuns în finală cu Brașov și Suceava. Proiectul va fi prezentat la Summitul Tinerilor.

Mediașul a fost selectat în finala celei mai importante competiții naționale dedicate tinerilor și politicilor de tineret, alături de Brașov și Suceava.

Potrivit unui comunicat transmis de Primăria Municipiului Mediaș, această calificare reprezintă o recunoaștere a eforturilor comune depuse de administrația locală, organizațiile de tineret și comunitatea locală pentru a crea un mediu dinamic și plin de oportunități pentru tânăra generație.

Intrarea în finala programului oferă Mediașului vizibilitate la nivel național și deschide noi perspective de colaborare cu tinerii din întreaga țară. Reprezentanții Primăriei subliniază că rezultatul este rodul muncii de echipă dintre comunitate, tineri activi și parteneri instituționali.

Pe 23 octombrie 2026, echipa de proiect va susține candidatura Mediașului la Alba Iulia, în cadrul Summitului Tinerilor 11. Obiectivul este obținerea titlului de Capitala Tineretului din România 2028 pentru municipiu.

În luna septembrie 2026, peste 50 de reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale locale, directori ai unităților de învățământ, manageri ai cluburilor sportive, elevi și reprezentanți ai altor entități private au participat la o întâlnire dedicată viitorului tinerilor din oraș. Cu această ocazie, toți cei prezenți și-au asumat susținerea candidaturii municipiului Mediaș la titlul de Capitala Tineretului din România 2028.

Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a declarat: „Calificarea Mediașului în finala competiției pentru titlul de Capitala Tineretului din România 2028 este o confirmare extraordinară a energiei, implicării și potențialului pe care tinerii din orașul nostru le demonstrează zi de zi. Acest pas important este meritul întregii comunități și, în primul rând, al tinerilor din cadrul Asociației Rise Hub care au crezut în acest vis și au pus pe hârtie proiecte cu adevărat inovatoare pentru comunitatea noastră. Faptul că ne aflăm printre cele trei orașe finaliste din țară ne dă și mai multă motivație să mergem înainte cu încredere. Îi felicit pe această cale pe toți cei implicați și le mulțumesc pentru determinare. Mergem mai departe cu aceeași energie spre finală, convinși că Mediașul are resursele și voința de a deveni polul tineretului și al inovației!“

Potrivit unui articol publicat în octombrie 2026, Mediașul a derulat și alte proiecte de implicare comunitară, cum ar fi plantarea a 150 de arbori în mai multe zone ale orașului.

Finala competiției va avea loc la Alba Iulia, unde echipa Mediașului va prezenta proiectul în fața juriului și a participanților la Summitul Tinerilor 11.

Rezultatul va decide dacă Mediașul va primi titlul de Capitala Tineretului din România pentru anul 2028.

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