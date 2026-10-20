Pe scurt: Escrocii folosesc notificări false despre colete pentru a obține acces la conturile de WhatsApp și a cere bani în numele victimelor.

Poliția Sibiu avertizează locuitorii asupra unei noi metode de fraudă online, în care infractorii trimit notificări false despre colete pentru a obține acces la conturile de WhatsApp ale victimelor.

Potrivit unei informări publicate pe pagina oficială de Facebook a instituției, aceste mesaje imită comunicările firmelor de curierat și conțin linkuri către pagini false.

„Ați primit o notificare că aveți un colet de ridicat? Nu accesați link-ul. Este foarte probabil o fraudă”, transmite Poliția Sibiu.

În mesajele respective, utilizatorilor li se cere să se conecteze cu contul de WhatsApp pe o pagină care pare legitimă, dar care este controlată de escroci.

Dacă victima introduce datele cerute sau coduri primite pe telefon, infractorii pot prelua controlul asupra contului de WhatsApp. Odată ce au acces, aceștia folosesc identitatea victimei pentru a contacta prieteni sau rude și a le cere bani, pretinzând că sunt chiar persoana păgubită.

Poliția Sibiu recomandă să verificați orice colet doar pe site-ul oficial al curierului și să nu introduceți date personale sau coduri primite prin SMS sau alte mesaje. De asemenea, dacă primiți o solicitare de bani de la un cunoscut prin WhatsApp sau alte platforme online, este indicat să îl sunați înainte pentru a verifica autenticitatea cererii.

„Informarea din surse sigure și vigilența pot opri o fraudă”, subliniază reprezentanții Poliției Sibiu. Instituția încurajează cetățenii să fie atenți la orice mesaj suspect și să nu urmeze linkuri primite pe email sau SMS fără o verificare prealabilă.

Poliția Sibiu recomandă tuturor să rămână precauți și să se informeze constant despre noile metode de fraudă folosite de infractori. Pentru orice suspiciune de tentativă de fraudă, cetățenii pot contacta autoritățile competente.

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