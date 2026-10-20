Percheziții în județul Sibiu: polițiștii au găsit arme deținute ilegal / foto

Pe scurt: Două arme și două cartușe au fost găsite la Sibiu, la persoane fără drept de deținere. Poliția continuă cercetările pentru clarificarea situației.

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Sibiu au efectuat luni, 19 octombrie, trei percheziții domiciliare pe raza județului Sibiu, într-un dosar penal care vizează nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Potrivit IPJ Sibiu, acțiunea a avut ca scop identificarea și ridicarea de arme și muniții deținute ilegal.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit o armă neletală de autoapărare supusă autorizării, două cartușe aferente acesteia, precum și o armă de tir sportiv cu aer comprimat. Toate aceste bunuri erau deținute fără drept de către persoanele vizate de anchetă.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, perchezițiile au vizat zona de nord a județului Sibiu, în jurul municipiului Mediaș.

Armele și muniția au fost ridicate de polițiști pentru continuarea cercetărilor

Armele și muniția au fost ridicate de polițiști pentru continuarea cercetărilor. IPJ Sibiu a precizat că bunurile urmează să fie supuse expertizării, iar ancheta va stabili exact circumstanțele în care acestea au ajuns în posesia persoanelor respective.

Dosarul penal a fost deschis pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, faptă prevăzută de legislația în vigoare. Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili întreaga situație de fapt și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul altor structuri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, fiind parte a eforturilor de combatere a deținerii ilegale de arme și muniții pe raza județului.

IPJ Sibiu nu a precizat, până la acest moment, dacă au fost aplicate măsuri preventive față de persoanele implicate sau dacă au fost formulate acuzații suplimentare. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească toate detaliile legate de proveniența armelor și de modul în care acestea au fost deținute fără drept.

Galerie Foto

Comentarii