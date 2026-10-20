Pe scurt: Premierul Luca Niculescu nu a exclus o posibilă majorare a taxelor începând cu 2027, subliniind că totul depinde de situația bugetară a României.

Luca Niculescu, noul premier al României, a fost întrebat marți, 20 octombrie 2026, despre posibilitatea unei creșteri a taxelor începând de anul viitor. În cadrul primei sale conferințe de presă ca premier, Niculescu a evitat să ofere un răspuns clar, precizând că va lua o decizie după ce va analiza cifrele fiscal-bugetare la finalul anului.

Potrivit Mediafax, premierul a declarat: „Deficitul este ceva în care trebuie să ne încadrăm, face parte din angajamentele României, știți cât de fragilă este linia pe care trebuie să ne încadrăm”. Întrebat dacă poate garanta că nu vor exista creșteri de taxe în 2027, Niculescu a răspuns: „În momentul de față, vedem cum stăm cu cifrele fiscal bugetare până la finalul acestui an”, adăugând că „evident nu este dorința nimănui să introducă noi taxe”.

Noul Guvern Niculescu include atât miniștri PSD, cât și tehnocrați

Noul Guvern Niculescu include atât miniștri PSD, cât și tehnocrați. Marți, la votul de învestitură din Parlament, Luca Niculescu a obținut 280 de voturi, depășind cu mult pragul minim de 233 de voturi necesare pentru formarea guvernului.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre Nicușor Dan a anunțat noul premier desemnat: Luca Niculescu, ales să facă Guvern.

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