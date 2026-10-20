Pe scurt: O pană la Google Cloud din Londra a blocat marți serviciile Revolut în România și alte țări. Clienții nu au putut efectua plăți sau retrageri.

O întrerupere majoră a serviciilor Google Cloud în regiunea Londrei a provocat marți, 20 octombrie 2026, probleme semnificative pentru utilizatorii Revolut din mai multe țări, inclusiv România.

Potrivit HotNews.ro, pagina de status a Revolut indica, la ora publicării, că mai multe servicii erau indisponibile, printre care plățile cu cardul și retragerile de la bancomate.

O sursă apropiată situației a declarat pentru Reuters că problemele Revolut sunt legate direct de întreruperea serviciilor Google Cloud. Google a confirmat că echipa sa de ingineri investighează incidentul, care a afectat centrul de date europe-west2 din Londra. Pagina de status a Google Cloud a precizat că „ne confruntăm cu o problemă care afectează mai multe servicii din zona europe-west2, începând de luni, 19 octombrie 2026, ora 23:08 PDT (marți, ora 09:08 în România)”.

Reprezentanții Google au transmis că „echipa tehnică continuă să investigheze problema” și au prezentat scuze utilizatorilor afectați.

Zona „europe-west-2-b”, una dintre cele trei zone de disponibilitate locale din Londra, este proiectată să asigure protecție împotriva defecțiunilor hardware sau a întreruperilor regionale, potrivit site-ului britanic The Register.

Platforma DownDetector a raportat sute de sesizări din partea utilizatorilor britanici privind probleme cu serviciile Google și Google Cloud.

Pe lângă Revolut, și alte instituții financiare au fost afectate. Filiala ING Germania a anunțat dificultăți la conectarea la serviciile bancare online și la aplicația mobilă, din cauza unei probleme tehnice.

DownDetector a semnalat că și clienții altor bănci și servicii, precum Lloyds Bank, HSBC, Poșta Regală, Rightmove, DPD, BT, Cloudflare sau Screwfix, au întâmpinat dificultăți.

Aplicația Revolut a avut probleme marți dimineață în mai multe țări, inclusiv România, unde banca digitală are aproximativ 5 milioane de clienți.

Lista serviciilor afectate a inclus operațiuni esențiale pentru utilizatori, precum plățile cu cardul și retragerile de numerar.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre breșa de securitate de la Revolut care a afectat și clienți din România.

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