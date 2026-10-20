Pe scurt: PNL se poziționează ferm în opoziție, iar Raluca Turcan avertizează că va monitoriza atent guvernul PSD și va apăra integritatea și independența justiției.

Raluca Turcan a anunțat marți, 20 octombrie 2026, că PNL intră oficial în opoziție și va sancționa orice derapaj sau greșeală a noului guvern. Potrivit unei postări publicate pe Facebook, Turcan a transmis că, judecând după componența actuală a cabinetului, liberalii vor avea „de lucru zilnic”.

„Vom sancționa derapajele și greșelile acestui guvern. Nu vom duce lipsă de material. Judecând după garnitura de miniștri, cel mai probabil vom avea de lucru zilnic”, a scris Turcan, citată de Facebook.

Turcan a subliniat că PNL va apăra integritatea și va veghea ca justiția să rămână independentă, fără influențe din partea PSD: „Vom veghea ca justiția să rămână independentă. Nu dependentă de PSD. Nu îngenuncheată. Nu capturată!”

În mesajul său, Turcan i-a mulțumit premierului Ilie Bolojan pentru „una dintre cele mai valoroase reforme pe care le-a făcut: reforma guvernării responsabile, fără populisme și fără iluzii false livrate oamenilor”.

De asemenea, Raluca Turcan a afirmat că PNL va „ține oglinda în fața acestui guvern, pentru ca românii să vadă cât de slab este în comparație cu guvernul Siegfried Mureșan, pe care Parlamentul l-ar fi putut învesti, dar pentru care președintele Nicușor Dan nu a amenințat cu dizolvarea Parlamentului dacă nu primește voturile necesare”.

Turcan a mai precizat că obiectivul PNL este să revină la guvernare din 2028, împreună cu USR și UDMR.

Ora de Sibiu a scris, în 14 octombrie 2026, despre poziția PNL privind intrarea PSD în Guvernul Niculescu și refuzul de a susține miniștri PSD.

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