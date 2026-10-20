Revoltă printre studenții de la Teologie din Sibiu: reclamă că li se cer bani pentru masă, iar dacă nu plătesc, pierd locul în cămin

Mai mulți studenți cazați în căminul Facultății de Teologie din Sibiu reclamă că li se solicită plata unei garanții de 500 de lei pentru mobilier și obiectele din camere, precum și asumarea unor condiții suplimentare pentru a-și păstra locul de cazare. Potrivit sesizărilor transmise redacției, studenții ar fi puși să se aboneze la cantina „Sfântul Stelian” a AOR Sibiu sau să achite 400 de lei lunar pentru masă, în caz contrar existând temerea că ar putea fi evacuați din cămin.

Un student la Facultatea de Teologie din Sibiu, care a solicitat păstrarea anonimatului de teama unor eventuale represalii, a transmis redacției că, după redeschiderea căminului, studenții au semnat contractele de cazare, iar la câteva zile distanță au fost chemați să semneze și contracte adiționale.

„Ni se solicită, printre altele, plata unei garanții de 500 de lei pentru mobilier și obiectele din camere. Problema este că, din câte am observat, pentru această sumă nu se eliberează în mod sistematic o chitanță sau un document justificativ”, a relatat studentul.

Acesta susține că există neclarități și în privința condițiilor referitoare la masă. Potrivit sesizării, studenților li s-ar fi comunicat că trebuie să se aboneze la cantina „Sfântul Stelian” a AOR Sibiu sau să plătească 400 de lei lunar pentru masă. În caz contrar, aceștia se tem că ar putea pierde locul în cămin.

„Problema este că, din câte am observat, pentru această sumă nu se eliberează în mod sistematic o chitanță sau un document justificativ. În plus, ni se solicită, în mod obligatoriu, să ne abonăm la cantina „Sfântul Stelian” a AOR Sibiu. Ni s-a transmis că, în cazul în care nu dorim să ne abonăm la cantină, trebuie să achităm suma de 400 de lei lunar pentru masă, iar în caz contrar există riscul să fim dați afară din cămin. Nu ni s-a explicat în mod clar în baza cărui articol contractual sau regulament este impusă această condiție și nici care este temeiul pentru obligarea studenților cazați în cămin să plătească aceste sume”, a mai transmis studentul.

Cine administrează căminul și în ce condiții sunt percepute garanțiile?

O altă întrebare ridicată de studenți vizează destinația și modul de gestionare a garanției de 500 de lei. Aceștia solicită clarificări privind instituția care încasează banii, documentele justificative emise, modul în care sumele sunt evidențiate și condițiile în care garanțiile pot fi restituite la încheierea perioadei de cazare.

Studenții susțin că situația este cu atât mai neclară cu cât, din informațiile pe care le-au primit, clădirea ar aparține Mitropoliei Ardealului, în timp ce administrarea căminului ar reveni Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS).

Răspunsul ULBS: „Nu am identificat sesizări ”

Reprezentanții ULBS au precizat că universitatea nu a preluat administrarea căminului și că accesul studenților în acest spațiu a fost posibil prin acordul Mitropoliei Ardealului.

„Referitor la situația semnalată, vă comunicăm faptul că în acest moment administrarea Căminului de Teologie nu a fost preluată de către Universitatea «Lucian Blaga» din Sibiu. Cazarea studenților ULBS în acest spațiu a fost posibilă de la 1 octombrie 2026 prin bunăvoința Mitropoliei Ardealului.

De asemenea, privitor la calitatea de student a persoanelor cazate în acest cămin, precizăm că, în urma verificărilor interne, nu am identificat sesizări ale studenților în legătură cu cele menționate”, a transmis Smaranda Bălan, purtătorul de cuvânt al ULBS Sibiu.

Ora de Sibiu a transmis o solicitare scrisă reprezentanților Facultății de Teologie, pentru a obține un punct de vedere cu privire la sesizarea studentului. Până la momentul publicării articolului, aceștia nu au oferit un răspuns.

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