Salon de epilare din Cartierul Arhitecților, închis după ce asociata a fugit cu un aparat de 22.000 euro: „A furat obiectul muncii mele”

Un conflict izbucnit între două asociate a dus la blocarea activității unui salon de înfrumusețare din Cartierul Arhitecților. O femeie își acuză partenera de afaceri că, după o serie de neînțelegeri, a sustras un aparat de epilare definitivă în valoare de 22.000 de euro, încercând ulterior să îl vândă pe internet. În timp ce zeci de cliente au rămas cu pachetele plătite și neonorate, cazul a ajuns pe masa procurorilor sibieni.

Este vorba despre salonul Arhitect Beauty Clinic, situat în Cartierul Arhitecților din Cisnădie. Claudia Cerciu, una dintre asociate, a decis să iasă public și să povestească cum afacerea a fost blocată și lăsată fără principalul instrument de lucru de către propria fină.

De la afacere de familie la conflict ce nu poate fi stins

Colaborarea a început în ianuarie 2024, având la bază o relație de rudenie. „Am acceptat colaborarea cu ea, fiind fina mea”, povestește Claudia Cerciu. La început, salonul, care funcționa într-un spațiu închiriat de la tatăl reclamantei, dispunea de două aparate de epilare cu laser.

Problemele financiare ar fi apărut anul trecut, când fina a anunțat că nu mai poate susține ratele pentru unul dintre echipamente. „Noi am plătit 16.000 de euro rate și l-am pierdut. În luna octombrie, acel aparat ne-a fost ridicat din salon”, a explicat antreprenoarea. Situația s-a tensionat și mai mult după ce asociata ar fi forțat demisia singurei angajate de la recepție, eliminând astfel „cea mai bună interfață în colaborarea cu clienții”.

Salonul s-a închis: „A plecat cu aparatul de 22.000 euro”

Rămase cu un singur aparat și cu abonamente care trebuiau onorate, cele două au convenit să lucreze în ture de câte o zi. În scurt timp, însă, clientele programate pe tura finei găseau ușile închise, potrivit Claudiei. „Eu, de rușine, le chemam pe tura mea, să spăl obrazul. Într-o zi ea a spus că nu mai face muncă voluntară, în condițiile în care eram asociate”, mărturisește Claudia Cerciu, adăugând că a fost nevoită să returneze banii din contabilitate clienților nemulțumiți.

Tensiunile au culminat în luna noiembrie, când asociata a plecat cu singurul aparat rămas, a cărui valoare este estimată la 22.000 de euro, blocând totodată accesul la pagina de Instagram a salonului și lăsând în urmă șase luni de chirie neplătită. Conform declarațiilor, aceasta i-ar fi propus Claudiei să îi răscumpere aparatul la un preț supraevaluat pentru a-i permite să continue afacerea. Când a fost refuzată, i-a transmis printr-un mesaj să se descurce cu recepția și o canapea. „Ea a furat obiectul muncii mele. Nu poți să vinzi obiectul care stă la baza funcționării firmei”, acuză Cerciu, subliniind că doar aparatul cântărește 100 kg, iar capătul cu laser valorează singur 8.000 de euro.

În ianuarie 2026, echipamentul a apărut la vânzare pe platforma OLX. Tranzacția ar fi fost însă blocată cu ajutorul reprezentanților firmei-mamă din România, care asigură mentenanța. Aceștia cunoșteau situația juridică a aparatului și au avertizat potențiala cumpărătoare că nu poate prelua service-ul fără acordul Claudiei Cerciu.

Plângere la Parchet. Asociata nu comentează situația

După luni de zile în care s-a încercat o mediere prin avocați, antreprenoarea a depus o plângere penală la începutul lunii februarie la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, atașând și o listă cu 12 cliente care trebuie despăgubite cu suma totală de 12.000 de lei. „Nu știu ce a făcut cu aparatul (…). Trebuie să se instituie sechestrul. Eu nu am garanția că ea nu îl folosește sau încearcă să îl vândă din nou”, a precizat reclamanta.

Femeia acuzată că a plecat cu aparatul a refuzat să comenteze situația pentru Ora de Sibiu. În prezent, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu a confirmat deschiderea unei anchete. „Este în etapa in rem și nu vă pot comunica alte detalii. Vă precizez că acest dosar este înregistrat”, a declarat Marius Rotaru, purtătorul de cuvânt al instituției.

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