Pe scurt: Un sibian de 56 de ani a ajuns în arest după ce a lovit un bărbat de 68 de ani. Poliția investighează cazul, iar agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.

Un bărbat de 56 de ani din Sibiu a fost reținut de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe.

Potrivit IPJ Sibiu, reținerea a avut loc luni, 19 octombrie 2026, după ce anchetatorii au stabilit că suspectul ar fi agresat fizic un alt bărbat, în vârstă de 68 de ani, tot din Sibiu.

Incidentul s-a petrecut pe 13 octombrie 2026, în jurul orei 06:15, pe raza municipiului Sibiu. Conform polițiștilor, agresiunea a avut loc pe fondul unor neînțelegeri mai vechi între cei doi localnici.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, agresiunea a avut loc la intersecția străzilor Maramureșului cu Bârsei.

În urma investigațiilor și a probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea agresorului pentru o perioadă de 24 de ore.

Ora de Sibiu a relatat, în 15 octombrie 2026, despre o altă bătaie în zona „Dallas” din Sibiu, unde doi bărbați au fost reținuți.

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