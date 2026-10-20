Pe scurt:
Un sibian de 56 de ani a ajuns în arest după ce a lovit un bărbat de 68 de ani. Poliția investighează cazul, iar agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.
Un bărbat de 56 de ani din Sibiu a fost reținut de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe.
Potrivit IPJ Sibiu, reținerea a avut loc luni, 19 octombrie 2026, după ce anchetatorii au stabilit că suspectul ar fi agresat fizic un alt bărbat, în vârstă de 68 de ani, tot din Sibiu.
Incidentul s-a petrecut pe 13 octombrie 2026, în jurul orei 06:15, pe raza municipiului Sibiu. Conform polițiștilor, agresiunea a avut loc pe fondul unor neînțelegeri mai vechi între cei doi localnici.
Potrivit surselor Ora de Sibiu, agresiunea a avut loc la intersecția străzilor Maramureșului cu Bârsei.
În urma investigațiilor și a probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea agresorului pentru o perioadă de 24 de ore.
Ora de Sibiu a relatat, în 15 octombrie 2026, despre o altă bătaie în zona „Dallas” din Sibiu, unde doi bărbați au fost reținuți.
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