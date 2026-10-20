Doi bărbați s-ar fi filmat în timp ce maltratau un cal în localitatea Marpod. În imaginile publicate pe un cont de TikTok, animalul apare legat cu hamuri de o placă de beton, în timp ce bărbații îl lovesc cu biciul pentru a-l determina să tragă.

Un cal a fost filmat în timp ce era maltratat în localitatea Marpod. Stăpânul animalului l-a fi legat cu hamuri de o placă de beton, după care l-ar fi lovit cu biciul pentru a-l determina să tragă greutatea după el. Mai mult, o altă persoană a filmat momentul în care animalul este lovit în repetate rânduri și se chinuie să tragă placa de beton. Imaginile au fost publicate pe TikTok.

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▶ Vezi pagina acestui video: Scene revoltătoare la Marpod: cal legat de o placă de beton și bătut crunt cu biciul — VIDEO

În imaginile filmate și publicate pe TikTok se observă cum animalul este lovit cu putere pentru a trage placa de beton. La un moment dat, calul aproape că se prăbușește în repetate rânduri, însă, în ciuda efortului evident și a dificultăților întâmpinate, este lovit în continuare.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ), până în prezent nu au fost înregistrate sesizări cu privire la acest caz. Polițiștii s-au sesizat însă din oficiu și desfășoară verificări pentru identificarea persoanelor implicate.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul și să ia măsurile legale care se impun. „Nu avem sesizări. Ne-am sesizat din oficiu și facem verificări pentru identificarea persoanelor”, au transmis reprezentanții IPJ.

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