Pe scurt: Noi tronsoane din A0 Nord vor lega direct autostrăzile A1, A2, A3 și DN1, reducând aglomerația din jurul Bucureștiului.

Circulația pe încă 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului A0 Nord va fi deschisă luni, 26 octombrie, pe două noi loturi situate între Afumați, Pantelimon și conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanța.

Anunțul a fost făcut marți, 20 octombrie 2026, de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, potrivit Mediafax.

„Luni deschidem circulația pe ambele sectoare ale A0 Nord, între Afumați, Pantelimon și conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanța. Sunt aproximativ 13 km de autostradă care vor face diferența pentru traficul din jurul capitalei, împărțiți între loturile 3 Afumați – Pantelimon și 4 Pantelimon – Cernica (A2)”, a transmis Horațiu Cosma.

Secretarul de stat a explicat că lotul 4 era finalizat încă din vară, însă a rămas nefolosit deoarece nu exista o descărcare a traficului în DN3. „A rămas la stadiul de ‘muzeu’ până la finalizarea sectorului vecin”, a precizat Cosma.

Odată cu deschiderea ambelor loturi, va exista o conexiune continuă pe autostradă între A1, A2, A3 și DN1 la Otopeni, prin sudul, estul și nordul Capitalei.

„Vom putea traversa zona de nord și de est a capitalei fără să mai depindem de actuala centură extrem de aglomerată”, a adăugat secretarul de stat.

Deschiderea noilor tronsoane va aduce mai puțină aglomerație pe drumurile din jurul Bucureștiului, legături mai rapide între marile autostrăzi și mai multă flexibilitate pentru transportul de persoane și de marfă.

Horațiu Cosma a subliniat că deschiderea vine cu întârziere: „Lotul 3 trebuia să fie gata cu un an mai devreme. Lucrările nu au avansat la nivelul așteptărilor. Am solicitat CNAIR o analiză contractuală serioasă și aplicarea penalităților care se impun”.

Ora de Sibiu a scris, în urmă cu 10 zile, despre ultimul lot al Autostrăzii Bucureștiului A0 și perspectivele de finalizare până la sfârșitul anului.

Comentarii