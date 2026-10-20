Trupul neînsuflețit al fostului portar al echipei Inter Sibiu, Florin Cotora va fi depus de marți după-amiază la Biserica „Înălțarea Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae” de pe Bulevardul Mihai Viteazu.

Florin Cotora a decedat luni, 19 octombrie, la vârsta de 53 de ani, după un stop cardio-respirator suferit în spital.

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Foștii jucători ai Interului Sibiu s-au mobilizat pe grupul de socializare pentru a organiza un ultim omagiu în memoria lui Florin Cotora.

Trupul neînsuflețit va fi depus marți după-amiază la Biserica „Înălțarea Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae” de pe Bulevardul Mihai Viteazu, acolo unde sibienii care l-au cunoscut își pot lua ”adio” de la el.

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În scurt timp, familia îndoliată va stabili și detaliile înmormântării, care cel mai probabil va fi organizată joi.

Fostul portar va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut și a suporterilor care au urmărit parcursul lui Inter în fotbalul românesc. Născut la Sibiu, pe 12 decembrie 1972, el și-a construit o bună parte din cariera sportivă la Inter.

Florin Cotora a adunat 55 de apariții în Divizia A și 131 de meciuri în Divizia B.

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