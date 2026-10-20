Ștafeta Veteranilor Invictus a ajuns la Sibiu: participă peste 50 de alergători / foto

Pe scurt: Ștafeta Veteranilor Invictus a adunat peste 50 de sibieni care au alergat prin oraș pentru a onora memoria eroilor. Evenimentul face parte dintr-un proiect național de voluntariat și educație.

Peste 50 de alergători sibieni au fost primiți luni, 19 octombrie 2026, la Primăria Sibiu, în cadrul Ștafetei Veteranilor Invictus. Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, alergătorii au dorit să arate respectul față de eroii orașului, continuând traseul la toate monumentele dedicate acestora.

Participanții au fost felicitați pentru gestul lor de respect și aducere aminte față de eroii României. Ștafeta Veteranilor, ajunsă la ediția cu numărul 13, este un proiect național de educație, voluntariat și sport, inițiat în 2014 de voluntarii Invictus România. Scopul proiectului este de a păstra vie memoria eroilor și de a aduce comunitățile împreună în jurul unor valori precum respectul, recunoștința, solidaritatea, camaraderia și dragostea de țară.

În fiecare an, în luna octombrie, militari activi și în rezervă, veterani, militari răniți în acțiuni militare, reprezentanți ai instituțiilor publice, sportivi, elevi, profesori, familii și voluntari pornesc împreună la drum pe trei trasee care străbat țara.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2025, despre primirea Ștafetei Veteranilor Invictus la Primăria Sibiu.

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