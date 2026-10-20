Pe scurt: Ryanair estimează creșteri semnificative ale prețurilor la biletele de avion în 2027, pe fondul scumpirii petrolului și al politicilor europene. Compania elimină deja rute din Belgia.

Biletele de avion vor deveni considerabil mai scumpe în 2027, avertizează directorul general al Ryanair, Michael O’Leary.

Potrivit Mediafax, O’Leary a explicat că această creștere va fi determinată în principal de scumpirea combustibilului, dar și de taxele de mediu impuse de Uniunea Europeană companiilor aeriene.

Într-un interviu acordat Euronews, O’Leary a criticat sistemul de taxe de mediu al UE, susținând că acesta dezavantajează transportatorii europeni. El a subliniat că, în timp ce companiile din Statele Unite, China și alte țări asiatice beneficiază de reguli mai relaxate, operatorii europeni sunt supuși unor costuri suplimentare.

„Nimeni nu ar concepe un sistem atât de stupid, în afară de Parlamentul European și Ursula von der Leyen. Dacă vreți cu adevărat competitivitate, taxați-i pe americani atunci când aterizează aici, în Europa”, a declarat O’Leary.

Directorul Ryanair a criticat și lipsa de acțiune în aplicarea recomandărilor din raportul privind competitivitatea europeană, prezentat în 2024 de fostul premier italian Mario Draghi.

„Ursulei von der Leyen îi este frică să facă orice altceva în afară de a vorbi. Este inutilă”, a spus O’Leary.

Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, unde Ryanair a anunțat că va elimina 20 de rute și va reduce cu un milion numărul locurilor disponibile pe zborurile din Belgia în această iarnă. Decizia vine după ce guvernul belgian a majorat taxa pe călătoriile aeriene cu doi euro, ajungând la șapte euro pentru fiecare bilet.

„Mutăm avioanele în țările care sunt competitive. Belgia nu este competitivă. Franța nu este competitivă. Germania este complet necompetitivă”, a afirmat O’Leary.

Directorul Ryanair a avertizat că pasagerii trebuie să se aștepte la creșteri importante ale prețurilor biletelor în 2027. Compania și-a asigurat combustibilul pentru 2026 la un preț de aproximativ 67 de dolari pe baril, prin contracte încheiate în avans, dar O’Leary estimează că acest cost s-ar putea dubla în 2027, când protecția oferită de contractele actuale va expira.

„Garantăm că nu vom introduce suprataxe pentru combustibil, dar nu există nicio îndoială că prețurile biletelor de avion vor crește semnificativ în 2027, din cauza scumpirii puternice a petrolului”, a declarat acesta.

Avertismentul Ryanair vine pe fondul creșterii prețurilor petrolului, cauzate de războiul din Orientul Mijlociu. Cotația petrolului Brent a depășit 110 dolari pe baril, pe fondul temerilor privind aprovizionarea din Golful Persic.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre biletele de avion ar putea costa mai mult în această iarnă, după ce Ryanair a explicat motivele scumpirilor din sezonul rece.

Comentarii