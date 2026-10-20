Marți, 20 octombrie 2026, Astra Film Festival a transformat centrul Sibiului într-un spațiu efervescent, plin de copii, adolescenți și studenți veniți să descopere filme, să participe la dezbateri și să exploreze teme actuale.

Potrivit Astra Film, încă de la ora 11:00, grupuri de elevi și tineri au animat Piața Mare, pregătiți pentru o zi dedicată programului Astra Film Junior.

La Sala Thalia, copiii de peste 11 ani au vizionat filme din secțiunea „Ce nu se vede”, axate pe sănătatea mintală.

După proiecții, au participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu medicul specialist în psihiatrie pediatrică Iulia Corlaciu, discutând despre depresie și realitățile prezentate în filme.

În același timp, studenți din nouă țări, parte din programul DocStudentHub, au asistat la un masterclass susținut de regizorul Csaba Bollók, care a explicat cum pot fi combinate elemente de dramaturgie și storytelling în documentarele moderne.

O studentă din Republica Cehă a remarcat conexiunea dintre genurile de producții prezentate, subliniind impactul masterclass-ului asupra participanților.

Ziua a continuat cu o premieră pentru festival: un meci de dezbatere pentru adolescenții de peste 15 ani, cu tema „Educația face societatea mai bună?”. Echipele de la Colegiul Național Brukenthal și Colegiul Național Octavian Goga s-au confruntat pe scenă, iar publicul a avut rolul de arbitru.

Teodora Minea, coordonatorul AFF Junior, a felicitat elevii pentru curajul și implicarea lor, apreciind energia și entuziasmul din sală: „Copiii din sală erau în delir, țineau scorul, au fost arbitri desăvârșiți. Pe elevii care au fost parte din debate țin să-i felicit pentru curaj, au avut emoții, dar au fost incredibili! Mă bucur că ne-a ieșit.”

Unul dintre momentele inedite ale zilei a fost proiecția filmului „Tot ce ne spunem” (Germania, 2026), care prezintă dialogul personal al unei adolescente cu ChatGPT, explorând influența inteligenței artificiale asupra vieții tinerilor.

Discuțiile din public au vizat atât identitatea, cât și nevoia de comunicare și prietenie în era digitală. În cadrul aceluiași program, spectatorii au urmărit și documentarul spaniol „Apartament de vis”, care a generat dezbateri despre granița dintre ficțiune și realitate în filmul documentar.

La Cinema City, publicul a descoperit povestea emoționantă din „Unde tăcerea se aude” (Chile, Spania, 2026), unde regizoarea Gabriela Pena a renovat casa copilăriei sale, descoperind secrete de familie. La sesiunea Q&A, regizoarea a povestit că filmul a fost un exercițiu de memorie pentru bunicii săi, care și-au dorit ca povestea lor să fie spusă.

De la ritualuri de înmormântare la dans burlesque și întrebări despre acceptare

În paralel, la Sala Thalia, spectatorii au făcut o incursiune în satul Telciu din Bistrița-Năsăud, prin filmul „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată” (România, 2026), semnat de Vlad Petri. Istoricul Valer Cosma, prezent la discuții, a apreciat abordarea regizorului, care a evitat senzaționalul și a respectat limitele umane în documentar.

Festivalul a continuat cu proiecția „Spartane fără inhibiții” (Germania, Noua Caledonie, 2026), un film despre femei de vârste și origini diferite care se pregătesc pentru un spectacol de dans burlesque. Regizoarea Maud Mascre a povestit că, pentru a câștiga încrederea protagonistelor, a purtat și ea lenjerie intimă la filmări. Filmul a avut premiera mondială la Astra Film Festival, iar publicul a reacționat entuziast, numind producția „o capodoperă”.

Seara s-a încheiat cu filmul „Confesiunile unei alunițe” (China, Polonia, 2025), în care regizoarea Mo Tan explorează tema acceptării de sine și a identității, după ce se întoarce în China după șapte ani petrecuți în Polonia. Mo Tan a mărturisit că a trecut prin zece variante de montaj pentru a găsi echilibrul între propriile emoții și așteptările familiei: „În varianta pe care ați văzut-o azi există emoție: vinovăție, ură…e adevărat tot ce e acolo. Plângeam în fiecare zi la montaj. E greu să accept toate aceste emoții, bune sau rele; e o călătorie, necesită timp.”

Ziua a fost marcată de emoții puternice, curajul de a fi diferit și de implicarea publicului, care a participat activ la discuții, întrebări și reacții. Astra Film Festival a demonstrat încă o dată că documentarul poate fi o oglindă a societății, dar și un instrument de explorare a propriei identități și a lumii din jur.

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