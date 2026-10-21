Pe scurt: Un pensionar german a pierdut un rucsac cu 100.000 de euro într-un tren din Viena, dar a fost identificat rapid și și-a recuperat banii. Documentele din rucsac au ajutat autoritățile să îl găsească.

Un pensionar german a uitat într-un tren din Viena un rucsac în care se aflau peste 100.000 de euro, sumă pe care intenționa să o folosească drept avans pentru achiziționarea unei proprietăți.

Potrivit Știrile Pro TV, bărbatul a avut noroc, deoarece printre teancurile de bancnote se aflau și extrase bancare și chitanțe, care au permis angajaților biroului de obiecte pierdute să îl identifice rapid.

„Bineînțeles, a fost extrem de bucuros și recunoscător când a venit să-și recupereze banii”, a declarat Sandra Holzinger, purtătoarea de cuvânt a MA 48, serviciul municipal responsabil cu gestionarea obiectelor pierdute din Viena.

Recuperarea unor obiecte de valoare nu este un fenomen rar la Viena

Recuperarea unor obiecte de valoare nu este un fenomen rar la Viena. În 2025, din cele 126.000 de obiecte pierdute și predate autorităților, peste 57.000 au fost returnate proprietarilor. Sandra Holzinger a povestit că printre obiectele recuperate se numără și lucruri inedite, precum proteze dentare.

„Unii vienezi își pierd chiar și protezele dentare și se întorc să le recupereze”, a spus ea într-un reportaj ServusTV. Un bărbat a venit chiar la birou și și-a pus pe loc proteza dentară găsită, pentru a verifica dacă îi aparține într-adevăr.

Kurbegovic, un alt reprezentant al serviciului, a precizat că „pierdem anual aproximativ 30.000-40.000 de euro”.

Ea a adăugat, zâmbind, că „tot ce apare nou pe piață ajunge la noi la scurt timp după aceea”.

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