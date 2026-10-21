Un accident rutier grav s-a produs, miercuri dimineața, pe DN1, între Avrig și Bradu. Două persoane au nevoie de descarcerare.

La fața locului au intervenit două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o ambulanță SAJ, o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială de descarcerare și una de stingere. Polițiștii rutieri intervin, de asemenea, pentru gestionarea situației.

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▶ Vezi pagina acestui video: Accident între Avrig și Bradu: două persoane au rămas încarcerate — VIDEO

„ISU Sibiu intervine de urgență pe DN 1 între localitățile Avrig și Bradu la un accident rutier. La fața locului sunt mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o ambulanță SAJ, o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială de descarcerare și una de stingere. Din primele informații, două persoane ar avea nevoie de intervenția echipajului de descarcerare. Misiunea este în desfășurare”, a transmis ISU Sibiu.

Traficul rutier este îngreunat, potrivit IPJ Sibiu.

Revenim cu detalii!

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