Un accident rutier grav s-a produs, miercuri dimineața, pe DN1, între Avrig și Bradu. Două persoane au nevoie de descarcerare.
La fața locului au intervenit două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o ambulanță SAJ, o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială de descarcerare și una de stingere. Polițiștii rutieri intervin, de asemenea, pentru gestionarea situației.
▶ Vezi pagina acestui video: Accident între Avrig și Bradu: două persoane au rămas încarcerate — VIDEO
„ISU Sibiu intervine de urgență pe DN 1 între localitățile Avrig și Bradu la un accident rutier. La fața locului sunt mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o ambulanță SAJ, o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială de descarcerare și una de stingere. Din primele informații, două persoane ar avea nevoie de intervenția echipajului de descarcerare. Misiunea este în desfășurare”, a transmis ISU Sibiu.
Traficul rutier este îngreunat, potrivit IPJ Sibiu.
Revenim cu detalii!
Comentarii
Ultima oră
- Ce faci cu banii ca să nu-i „mănânce” inflația: aur, euro sau titluri de stat – care sunt cele mai bune opțiuni acum 1 minut
- Accident între Avrig și Bradu: două persoane au rămas încarcerate / video acum 8 minute
- Cina care îți poate strica silueta: alimentele pe care medicii recomandă să le eviți seara acum 15 minute
- Dosarul de pensionare trebuie depus la timp: întârzierea poate costa o lună de pensie acum 30 de minute
- Tren de mare viteză de la București spre Budapesta: călătoria s-ar scurta cu peste 6 ore acum o oră